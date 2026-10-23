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أطول من بعض المدن الصغيرة.. قطار يلفت الأنظار

Lebanon 24
23-10-2026 | 23:00
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أطول من بعض المدن الصغيرة.. قطار يلفت الأنظار
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نجح قطار شحن في جنوب أفريقيا في سحب 696 عربة خلال رحلة واحدة، امتد طولها إلى نحو 7.5 كيلومترات، في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار شحن.
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وأعلنت شركة "ترانسنت للشحن بالسكك الحديدية" الحكومية أن القطار أكمل رحلته من سالدانها إلى مقاطعة كيب الشمالية، عبر خط مخصص لنقل خام الحديد.

وتسعى الشركة إلى تجاوز الرقم القياسي المسجل في أستراليا عام 2001، عندما سحب قطار 682 عربة بطول بلغ نحو 7.4 كيلومترات، وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأوضحت الشركة أن التجربة تهدف أيضاً إلى تطوير تقنيات تشغيل القطارات الطويلة وتحسين كفاءة نقل البضائع.

ومن المنتظر أن تراجع موسوعة "غينيس" الأدلة الخاصة بالرحلة للتحقق من استيفائها الشروط، قبل اعتماد الرقم القياسي رسمياً.
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