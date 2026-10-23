تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

حريق كبير يلتهم منتجع "عش النسر" في ألمانيا.. فما أهميته؟

Lebanon 24
23-10-2026 | 23:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حريق كبير يلتهم منتجع عش النسر في ألمانيا.. فما أهميته؟
حريق كبير يلتهم منتجع عش النسر في ألمانيا.. فما أهميته؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت ان حريقا كبيرا التهم المنتجع الجبلي الخاص بالزعيم النازي أدولف هتلر في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، المعروف باسم "عش النسر". 
Advertisement

وذكرت الشرطة أنه "تم اعتقال شخص مشتبه به مؤقتا"، وذلك بعد بيان سابق أفاد أن فرق الإطفاء وجدت المبنى "مشتعلا بالكامل".

وكان الموقع يضم في السابق المقر الريفي شديد التحصين لهتلر، حيث كان يقضي أوقات راحته برفقة شريكته إيفا براون، وفيه كتب جزءا من كتابه "كفاحي".

وأفادت الشرطة أن فرق الطوارئ وصلت إلى الموقع مساء أمس الجمعة، لتجد حريقا كبيرا.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة في الولاية ليزا ماير، أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات في إخماد الحريق نظرا لموقعه النائي على ارتفاع 1834 مترا.

وأضافت: "تحقيقات الشرطة الجنائية لا تزال جارية".




مواضيع ذات صلة
حريق كبير يلتهم مجمعًا تجاريًا في إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إندلاع حريق كبير في بلدة تبنا
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إندلاع حريق كبير في معروب
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إندلاع حريق كبير في المكان الذي استهدفته الغارة الإسرائيليّة في بلدة حاريص
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية بافاريا

أدولف هتلر

إيفا براون

الألمانية

ألمانيا

باسم ال

بافاريا

النازي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-10-24
Lebanon24
06:24 | 2026-10-24
Lebanon24
04:36 | 2026-10-24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-24
Lebanon24
02:35 | 2026-10-24
Lebanon24
23:00 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24