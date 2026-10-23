حريق كبير يلتهم منتجع "عش النسر" في ألمانيا.. فما أهميته؟

Advertisement

أعلنت الشرطة اليوم السبت ان حريقا كبيرا التهم المنتجع الجبلي الخاص بالزعيم في جنوبي ، المعروف باسم "عش النسر".وذكرت الشرطة أنه "تم اعتقال شخص مشتبه به مؤقتا"، وذلك بعد بيان سابق أفاد أن فرق الإطفاء وجدت المبنى "مشتعلا بالكامل".وكان الموقع يضم في السابق المقر الريفي شديد التحصين لهتلر، حيث كان يقضي أوقات راحته برفقة شريكته ، وفيه كتب جزءا من كتابه "كفاحي".وأفادت الشرطة أن فرق الطوارئ وصلت إلى الموقع مساء أمس الجمعة، لتجد حريقا كبيرا.وصرحت المتحدثة باسم الشرطة في الولاية ليزا ماير، أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات في إخماد الحريق نظرا لموقعه النائي على ارتفاع 1834 مترا.وأضافت: "تحقيقات الشرطة الجنائية لا تزال جارية".