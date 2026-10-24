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متفرقات

عطلات تتحول إلى فخ.. أزواج يتركون زوجاتهم خارج البلاد

Lebanon 24
24-10-2026 | 06:24
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عطلات تتحول إلى فخ.. أزواج يتركون زوجاتهم خارج البلاد
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كشفت تقارير أسترالية عن حالات استدراج نساء إلى خارج البلاد بحجة قضاء عطلات عائلية، قبل أن يتخلى عنهن أزواجهن ويعودوا إلى أستراليا، تاركين إياهن من دون جوازات سفر أو أموال.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجّهت السلطات الأسترالية اتهامات إلى رجلين في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق باستدراج زوجة إلى باكستان والاستيلاء على جواز سفرها، فيما تتعلق الثانية بمحاولة إجبار امرأة وطفليها على السفر تحت التهديد.

وأفادت منظمات معنية بحماية ضحايا العنف الأسري بأن بعض النساء يُتركن لدى عائلات أزواجهن للعمل في الخدمة المنزلية، من دون القدرة على العودة إلى أستراليا.

وسجلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية 420 بلاغاً مرتبطاً بالاتجار بالبشر خلال السنة المالية 2024-2025، بينها 75 حالة اشتباه بنقل أشخاص إلى خارج البلاد، مقارنة بـ35 حالة في العام السابق.

وحذّرت جهات حقوقية من أن احتجاز جوازات السفر وحرمان النساء من وسائل العودة أو التواصل قد يشكّلان مؤشرات على الاستغلال والاتجار بالبشر.
 
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