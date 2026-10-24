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منوعات

زيارة عائلية تنتهي باختفاء ثلاثة أطفال

Lebanon 24
24-10-2026 | 12:42
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زيارة عائلية تنتهي باختفاء ثلاثة أطفال
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تبحث شرطة تورونتو الكندية عن أم تبلغ 22 عاماً وأطفالها الثلاثة، بعدما اتُّهمت بخطفهم والفرار بهم خلال زيارة شبه مراقبة لدى أحد أفراد العائلة، الجمعة 23 تشرين الأول.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، تُدعى الأم سوميردا ميكليسكو، فيما الأطفال هم ابنها دانيال (6 سنوات)، وابنتاها إيرينا (3 سنوات) وأناستازيا (4 أشهر).

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Somerda Miclescu, 22, is wanted by Toronto Police for parental abduction after three children were allegedly taken during a semi-supervised visit on October 23, 2026.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً عن عملية خطف نحو الساعة 11:32 صباحاً في منطقة تقاطع جادة ميدلاند وجادة إيغلينتون الشرقية، موضحة أن "الأطفال كانوا في زيارة لأحد أفراد العائلة، فأخذتهم المتهمة وغادرت المكان". وتلاحق الشرطة ميكليسكو بتهمة "الخطف من قبل أحد الوالدين"، مشيرة إلى أنها لا تملك حق الحضانة القانونية للأطفال، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات القضية.

ووفق الشرطة، كانت ميكليسكو تقود يوم اختفائها سيارة "فورد إكسبيديشن" بيضاء طراز 2017، تحمل لوحة تسجيل من مقاطعة أونتاريو رقمها DJJS 875. ويبلغ طولها نحو 170 سنتيمتراً ووزنها قرابة 82 كيلوغراماً، ولها شعر أسود طويل، وشوهدت آخر مرة ترتدي قميصاً داكن اللون وتنورة سوداء طويلة.

وأكد متحدث باسم الشرطة لمجلة "بيبول"، السبت 24 تشرين الأول، أن "التحقيق لا يزال جارياً، وهناك عناصر مكلّفون بالقضية حالياً، والمحققون يتابعون أي خيوط ويبحثون عن شهود أو تسجيلات مصوّرة". وأضاف أنه "إذا تقرر إصدار إنذار أمبر، وهو قرار يعود إلى المحققين، فسيجري ذلك عبر القنوات المناسبة من خلال شرطة مقاطعة أونتاريو".

ودعت الشرطة كل من يملك معلومات عن ميكليسكو أو أطفالها الثلاثة إلى التواصل مع السلطات.

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