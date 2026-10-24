زيارة عائلية تنتهي باختفاء ثلاثة أطفال

تبحث شرطة الكندية عن أم تبلغ 22 عاماً وأطفالها الثلاثة، بعدما اتُّهمت بخطفهم والفرار بهم خلال زيارة شبه مراقبة لدى أحد أفراد العائلة، الجمعة 23 تشرين الأول.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، تُدعى الأم سوميردا ميكليسكو، فيما الأطفال هم ابنها دانيال (6 سنوات)، وابنتاها (3 سنوات) وأناستازيا (4 أشهر).

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وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً عن عملية خطف نحو الساعة 11:32 صباحاً في منطقة تقاطع جادة ميدلاند وجادة إيغلينتون الشرقية، موضحة أن "الأطفال كانوا في زيارة لأحد أفراد العائلة، فأخذتهم المتهمة وغادرت المكان". وتلاحق الشرطة ميكليسكو بتهمة "الخطف من قبل أحد الوالدين"، مشيرة إلى أنها لا تملك حق الحضانة القانونية للأطفال، من دون تفاصيل إضافية حول ملابسات القضية.

ووفق الشرطة، كانت ميكليسكو تقود يوم اختفائها سيارة " إكسبيديشن" بيضاء طراز 2017، تحمل لوحة تسجيل من رقمها DJJS 875. ويبلغ طولها نحو 170 سنتيمتراً ووزنها قرابة 82 كيلوغراماً، ولها شعر أسود طويل، وشوهدت آخر مرة ترتدي قميصاً داكن اللون وتنورة سوداء طويلة.

وأكد متحدث باسم الشرطة لمجلة " "، السبت 24 تشرين الأول، أن "التحقيق لا يزال جارياً، وهناك عناصر مكلّفون بالقضية حالياً، والمحققون يتابعون أي خيوط ويبحثون عن شهود أو تسجيلات مصوّرة". وأضاف أنه "إذا تقرر إصدار إنذار أمبر، وهو قرار يعود إلى المحققين، فسيجري ذلك عبر القنوات المناسبة من خلال شرطة مقاطعة ".

ودعت الشرطة كل من يملك معلومات عن ميكليسكو أو أطفالها الثلاثة إلى التواصل مع السلطات.