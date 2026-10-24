أنقذت ابنها من الغرق... وماتت بعدما عجزت عن إنقاذ نفسها

لقيت أم بريطانية تبلغ 36 عاماً حتفها خلال عطلة عائلية في جزر البهاما، بعدما جرفها بحري قوي أثناء محاولتها إنقاذ ولديها، في حادثة وصف زوجها فيها زوجته بأنها "بطلة".

وأعلنت شرطة جزر البهاما الملكية أن عناصرها في بيميني فتحوا تحقيقاً في الوفاة المفاجئة للمرأة، وتُدعى لين غريغوري، الثلاثاء، موضحة أن المعطيات الأولية تشير إلى أنها كانت تمارس الغطس السطحي مع زوجها وولديهما الصغيرين قرب الطرف الجنوبي للجزيرة، عندما جرف تيار قوي الطفلين، و"في محاولة لإنقاذ ولديها، جُرفت المرأة أيضاً". وقد انتُشل الطفلان لاحقاً وأصبحا في أمان.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً بعد العاشرة صباحاً بقليل عن امرأة فاقدة للوعي عند رصيف العبّارات في شمال بيميني، حيث خضعت لإنعاش قلبي رئوي، قبل نقلها إلى العيادة المحلية حيث أُعلنت وفاتها رغم محاولات إنقاذها. وأكدت الشرطة أنه "لا يُشتبه بوجود عمل جنائي في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أنه سيجري تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وكتب زوجها ناثان غريغوري، في صفحة لجمع التبرعات على موقع "غوفاندمي"، أن زوجته، المتحدرة من بلدة ستابلفورد في مقاطعة نوتنغهامشير، "أُخذت منا بعد أن أنقذت حياة ابني من تيار ساحب"، مضيفاً: "أمسكت به حتى جرى إنقاذه، لكنها لم تعد تملك الطاقة لإنقاذ نفسها، بعدما أبعدت موجة غير عادية القارب عنها".

وتابع: "هذه خسارة لا يمكن تخيلها لعائلتنا، كانت أساسنا وسندنا. كنا حبيبين منذ الطفولة، وأمضينا 22 عاماً معاً وهي في السادسة والثلاثين فقط. كانت حياتنا كلها أمامنا وقد سُلبت منا".

وعبّر غريغوري عن امتنانه لركاب القارب الذين لاحظوا إشاراته بعد خروجه بصعوبة من الماء وأنقذوا الطفلين، وللسيدة التي ساعدته في محاولة إنعاش زوجته، ولولديه "لبقائهما أقوياء بعد رؤية ما لا ينبغي لأحد أن يراه"، مضيفاً: "لكنني ممتن قبل كل شيء لزوجتي الشجاعة الرائعة لأنها أبقت ابني فوق الماء حتى وهي تغرق".

، قال متحدث باسم : "أفكارنا مع عائلة امرأة بريطانية توفيت في جزر البهاما. نحن على تواصل مع السلطات المحلية ونقدّم الدعم لعائلتها".