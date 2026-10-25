هل أنت عازب؟ أسعد بلد في العالم يعرض عليك هذه الرحلة!

أطلقت هيئة السياحة الفنلندية "فيزيت فنلاند" مبادرة تدعو فيها 16 شخصاً عازباً من مختلف أنحاء العالم إلى رحلة مجانية بالكامل لمدة أربعة أيام في شباط المقبل، تتمحور حول المطبخ الفنلندي، وتُختتم بعشاء جماعي على طريقة "الموعد الأعمى"، كبديل لتطبيقات التعارف.

وتتوزع الرحلات، التي تُغطّى تكاليفها بالكامل ويرافقها منظمون محليون، على مجموعتين من ثمانية أشخاص، تتوجه إحداهما إلى العاصمة هلسنكي والأخرى إلى مدينة تامبيري في منطقة البحيرات، بين 9 و19 شباط 2027، على ألا يعرف المشاركون وجهتهم إلا بعد تأكيد قبولهم.

وتتضمن كل رحلة نشاطات مرتبطة بالطعام، قبل الحدث المتمثل بعشاء جماعي في موقع مفاجئ، ينضم فيه إلى الفائزين عزّاب فنلنديون لتذوّق إحدى قوائم الطعام الرسمية في البلاد. ففي هلسنكي، يقدّم القائمة أديله كينونن، رئيس الطهاة في مطعم "كافيه سافوي" الذي شارك في برنامج "ماستر شيف بروفيشنالز"، فيما يتولاها في تامبيري، التي تصف نفسها بعاصمة الساونا في العالم، هنري تيكانن من مطعم "غوستا"، الذي مثّل في مسابقة "بوكوز دور" للطهي.

وتستلهم الفكرة ظاهرة "سينكوكوري" التي انتشرت في فنلندا، حيث يحمل المتسوقون العزّاب سلالاً وردية في المتاجر للإشارة إلى انفتاحهم على التعارف. وقالت المديرة الأولى للتسويق الدولي في "بيزنس فنلاند" هيلي خيمينيز إن الزوار "قد يجدون الحب"، سواء مع بعضهم بعضاً، أو مع المطبخ الفنلندي، أو مع وجهة السفر المفضلة الجديدة لديهم.

كيفية المشاركة

وللمشاركة، يتعيّن على المتقدّمين الإجابة عن سؤال واحد: ماذا ستقدّم في عشاء موعد غرامي ولماذا؟ وذلك عبر تصوير مقطع فيديو قصير باللغة ، ونشره على "إنستغرام" أو "تيك توك" أو " " مع وسم #FinnishDinnerDate والإشارة إلى حساب "فيزيت فنلاند"، ثم ملء استمارة التقديم على موقع FinnishDinnerDate.com مع رابط الفيديو، علماً أنه يمكن رفعه على "يوتيوب" بشكل غير مُدرج في القوائم لمن يفضّل الخصوصية.

ويُغلق باب التقديم عند الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، على أن تُعلن أسماء الفائزين في 1 كانون الأول عبر حسابَي "فيزيت فنلاند" على "إنستغرام" و"تيك توك".