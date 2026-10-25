كنز من عصر الفايكنغ: بين 5500 قطعة نقدية… عملة واحدة أذهلت الباحثين (صور)

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واكتُشفت العملة أثناء فهرسة القطع التي عُثر عليها في نيسان الماضي قرب منطقة رينا شرقي النرويج، ضمن ما يُعرف بـ"كنز مورستاد"، الذي يُعد أكبر مجموعة من العملات العائدة إلى عصر الفايكنغ تُكتشف في البلاد.وكان الباحثون قد عثروا على أربع عملات فقط من هذا النوع قبل الاكتشاف الجديد، لم يُعثر داخل النرويج إلا على واحدة منها، خلال ترميم بقايا عام 1924. ويُقدّر عدد العملات التي سُكّت في عهد الملك أولاف الثاني، المعروف لاحقاً باسم القديس أولاف، بأقل من 20 قطعة، معظمها اكتُشف خارج النرويج.تحمل العملة نقشاً لاتينياً يُقرأ "ONLAF R+ NORMANORV"، ويعني "أولاف، ملك النرويجيين". ويظهر على أحد وجهيها رأس الملك متجهاً نحو اليسار، مرتدياً خوذة حربية مخروطية، إلى جانب صليب مستوحى من تصاميم العملات البيزنطية. أما الوجه الآخر، فيحمل صليباً مزدوجاً ونقشاً يُترجم إلى "قائدي، سيدي".ويرى خبراء العملات أن التصميم يعكس مساعي أولاف إلى ترسيخ المسيحية في النرويج وتعزيز شرعيته ملكاً مسيحياً. ويقول خبير العملات غولبيك إن العملة تمثل شكلاً من أشكال استخدام الرموز لإثبات مكانة الملك، مشيراً إلى أن سكّ العملات في عهده كان يحمل دلالة سياسية تتجاوز وظيفتها النقدية.ويُعتقد أن العملة سُكّت بين عامي 1024 و1028، ثم دُفنت مع بقية الكنز في أواخر أربعينيات القرن الحادي عشر. وتظهر على سطحها شقوق صغيرة يُرجّح أنها ناتجة من اختبار محتواها الفضي باستخدام أداة حادة، ما يشير إلى أنها استُخدمت في التداول قبل دفنها.بدأ اكتشاف الكنز في 10 نيسان 2026، عندما عثر الباحثان باستخدام أجهزة ، فيغارد سورلي ورونه سايتر، على 19 قطعة فضية في حقل شرقي النرويج، قبل إبلاغ السلطات المختصة.ومع بدء أعمال التنقيب، ارتفع العدد تدريجياً إلى آلاف القطع، ليصل إلى نحو 5500 عملة، فيما يتوقع الباحثون احتمال العثور على مزيد منها مع استمرار عمليات المسح والفهرسة. ويضم الكنز عملات نرويجية وأخرى أجنبية، بينها قطع سُكّت في إنكلترا وأجزاء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة.ويعتقد الباحثون أن العملات دُفنت نحو عام 1046 أو 1047، خلال عهد الملك هارالد هاردرادا، الذي ارتبط حكمه ببداية تأسيس نظام نقدي وطني في النرويج. وقد تكون المجموعة مخبأة لحفظ ، فيما لا يزال السبب الدقيق وراء دفنها .ويخطط متحف التاريخ الثقافي في أوسلو لعرض مجموعة من الكنز، بما فيها العملة النادرة، ضمن معرض مؤقت يبدأ في 20 تشرين الثاني 2026 ويستمر حتى 28 آذار 2027.