إقبال قياسي على معدات الطوارئ في بريطانيا.. ما السبب؟

أدى إطلاق الحكومة حملة توعوية تحث السكان على تخزين مؤن تكفي ثلاثة أيام تحسبًا للأزمات وانقطاع الخدمات الأساسية، إلى نفاد أجهزة الراديو اليدوية ومعدات الطوارئ من الأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب عليها.



وسجلت المتاجر نفاد سبعة طرازات من أجهزة الراديو في أربعة منافذ رئيسية خلال يومين من إدراجها في دليل الاستعداد الحكومي، فيما ارتفعت مبيعات المصابيح اليدوية في متاجر "مابلين" بنسبة 284%، وبنوك الطاقة المحمولة بنسبة 106%.



أرقام قياسية



وتأتي هذه الزيادة في إطار حملة "كن مستعدًا"، التي أطلقها ويس ستريتينغ، وتمتد لثلاثة أعوام بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية، وتشجيع السكان على الاستعداد للأزمات من دون إثارة الذعر.



وأظهرت بيانات مؤسسة "ذا برييبرد هاوس هولد" أن تصدرت المناطق البريطانية من حيث البحث عن مستلزمات الطقس القاسي وانقطاع الكهرباء نسبة إلى عدد السكان، تلتها منطقة " ميدلاندز"، التي شهدت اهتمامًا متزايدًا بمعدات الطاقة الاحتياطية وحقائب الطوارئ.



ماذا تتضمن حقيبة الطوارئ؟



ونشرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالمستلزمات الأساسية التي يُنصح بتوفيرها ، وتشمل:



- المياه والأغذية: ثلاثة لترات من مياه الشرب يوميًا لكل شخص لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب مياه للطبخ والنظافة، وأطعمة معلبة لا تحتاج إلى الطهو، وفتاحة علب، وطعام للحيوانات الأليفة.



- الإضاءة والطاقة: مصابيح يدوية وبطاريات إضافية، وبنوك طاقة لشحن الهواتف، وراديو يعمل بالبطاريات أو يدويًا لمتابعة المستجدات عند انقطاع الكهرباء.



- النظافة والإسعافات: معقمات لليدين ومناديل مبللة، وحقيبة إسعافات أولية تضم ضمادات ومطهرات وميزان حرارة، إضافة إلى مستلزمات الأطفال، مثل الحفاظات والحليب الجاهز للشرب.



- الأموال والوثائق: نقود ورقية ومعدنية، ونسخ من وثائق الهوية، وقائمة بأرقام الهواتف المهمة والأدوية المستخدمة بانتظام وجرعاتها، فضلًا عن بطانيات وملابس دافئة.

Advertisement