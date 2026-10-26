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كانت تُعاني من آلام شديدة في البطن.. ابنة الـ 10 سنوات حامل!

Lebanon 24
26-10-2026 | 01:36
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كانت تُعاني من آلام شديدة في البطن.. ابنة الـ 10 سنوات حامل!
كانت تُعاني من آلام شديدة في البطن.. ابنة الـ 10 سنوات حامل! photos 0
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في الأرجنتين، أُدخلت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، حيث تبيّن أنها حامل في شهرها السادس، بعد إخضاعها للفحص من قبل طبيب.
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وحدثت هذه الواقعة في إحدى مناطق الأرجنتين وفتح تحقيق في ملابسات حمل الفتاة، فيما أثارت القضية صدمة في المجتمع المحلي، حيث أدلت عائلة الفتاة بتصريحات علنية، في حين تسعى السلطات إلى كشف ملابسات ما حدث.

وفي التفاصيل، نقلت الأم طفلتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى "كولونيا دورا"، بمقاطعة "سانتياغو ديل إستيرو"، وذلك بعدما عانت الطفلة من آلام شديدة في المعدة.

وفحص طبيب توليد الفتاة ووجد أنها في مرحلة متقدمة من الحمل. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار"، فقد زعمت والدتها أنها أخبرت الطبيب بأن الفتاة لم تبدأ بعد في الدورة الشهرية.

وخلال الفحص الطبي، أشارت الطفلة إلى زوج والدتها ويدعى خوليو فيفاس، البالغ من العمر 33 عاماً، باعتباره الشخص المسؤول عن "الإساءة المزعومة".

وقد أمر المدعي العام غييرمو فارياس، الذي يشرف على التحقيق، بالقبض على فيفاس فوراً بعد علمه بهذه الادعاءات.
 
 
 
 
 
وتوجه عناصر الشرطة بعد ذلك إلى عقار في منطقة "إل براشو" الريفية، حيث كان المشتبه به يقيم مع الفتاة ووالدتها. وقد أُلقي القبض عليه، يوم الثلاثاء الماضي، وصادر عناصر الشرطة هاتفه المحمول في إطار تحقيقاتهم.

وشارك مركز شرطة المرأة في التحقيق، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على جمع الأدلة وأخذ الإفادات لتحديد الظروف المحيطة بواقعة الإساءة المزعومة. ولا يزال فيفاس رهن الاحتجاز بينما تتواصل الإجراءات. (إرم نيوز)
 
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