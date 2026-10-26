كانت تُعاني من آلام شديدة في البطن.. ابنة الـ 10 سنوات حامل!

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في ، أُدخلت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، حيث تبيّن أنها حامل في شهرها السادس، بعد إخضاعها للفحص من قبل طبيب.وحدثت هذه الواقعة في إحدى مناطق الأرجنتين وفتح تحقيق في ملابسات حمل الفتاة، فيما أثارت القضية صدمة في ، حيث أدلت عائلة الفتاة بتصريحات علنية، في حين تسعى السلطات إلى كشف ملابسات ما حدث.وفي التفاصيل، نقلت الأم طفلتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى " دورا"، بمقاطعة " ديل إستيرو"، وذلك بعدما عانت الطفلة من آلام شديدة في المعدة.وفحص طبيب توليد الفتاة ووجد أنها في مرحلة متقدمة من الحمل. ووفقاً لما ذكرته صحيفة " ستار"، فقد زعمت والدتها أنها أخبرت الطبيب بأن الفتاة لم تبدأ بعد في الشهرية.وخلال الفحص الطبي، أشارت الطفلة إلى زوج والدتها ويدعى خوليو فيفاس، البالغ من العمر 33 عاماً، باعتباره الشخص المسؤول عن "الإساءة المزعومة".وقد أمر غييرمو فارياس، الذي يشرف على التحقيق، بالقبض على فيفاس فوراً بعد علمه بهذه الادعاءات.