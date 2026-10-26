في ليلة الاحتفال بعيد "الهالوين".. سائق دهس 30 دراجاً هوائياً!

قُتل دراجان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، بعدما دهس سائق يُشتبه في أنه كان تحت تأثير مجموعة من نحو 30 دراجاً هوائياً كانوا يشاركون في جولة احتفالاً بعيد "الهالوين" في مدينة مونتكلير بولاية الأميركية.

ووقع الحادث نحو الساعة 10:40 من مساء السبت 24 تشرين الأول، عند تقاطع شارع كينغسلي وجادة ، بحسب بيان صادر عن شرطة مونتكلير، التي أوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مركبة صدمت عدداً من الدراجين أثناء سير المجموعة.

وأُعلنت وفاة أحد الدراجين في مكان الحادث، فيما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى حيث توفي أحدهما، بينما أصيب الثاني بجروح خطيرة لكن حالته مستقرة. كما أصيب دراج آخر بجرح طفيف في الرأس ورفض تلقي العلاج، ولم تُكشف هويات الضحايا بعد.

وبحسب الشرطة، فرّ المشتبه به، ويُدعى فالنتين ألبرتو (38 عاماً) ويقيم في مونتكلير، من مكان الحادث، قبل أن يُعثر عليه بمساعدة شهود في منزله القريب، ويجري توقيفه نحو الساعة 2:40 فجر اليوم التالي.

وأودع رودريغيز مركز احتجاز " فالي" للاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول والتسبب بإصابات أو وفيات، والقيادة بنسبة كحول في تبلغ 0.08% أو أكثر والتسبب بإصابات أو وفيات، والفرار من مكان حادث أدى إلى وفاة أو إصابة خطيرة دائمة، والقتل غير العمد الجسيم بمركبة أثناء السكر، فيما لا يزال التحقيق جارياً.

وحصلت محطة "كاي تي إل إيه" على لقطات تُظهر عدداً من الدراجات وأجزاء من مركبة متناثرة ، فيما قال أحد السكان للمحطة متأثراً: "إنه أمر مأساوي حقاً. تجمّعت هنا عائلات كثيرة، وهناك الكثير من الغضب والمشاعر المتأججة. لم نرَ شيئاً كهذا هنا من قبل".