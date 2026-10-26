هذا ما كان يفعله بكلب.. توقيف لاعب كرة قدم سابق! (صورة)

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وأوقفت المدنية في السلفادور هيكتور أليخاندرو روساليس بونيا (64 عاماً) في العاصمة ، الثلاثاء 20 تشرين الأول، على أثر الفيديو الذي يُظهر الكلب معلقاً من نافذة شقة تبدو في الطابق الخامس.وأعلنت الشرطة عبر منصة "إكس" أن روساليس بونيا سيُحال إلى السلطات المختصة لمواجهة تهم إساءة معاملة الحيوانات، مؤكدة: "لن نتسامح مع هذا النوع من الأفعال". ونشرت صوراً له ويداه خلف ظهره، فيما يحمل أحد العناصر كلباً صغيراً بجانبه، ويقف كلب صغير آخر عند قدميه.وشاركت بلدية سان في عملية التوقيف، إذ قال رئيسها ماريو عبر "إكس": "تلقينا بلاغاً عبر عن كلب صغير يتعرض لسوء المعاملة، وعلى الفور تدخّل فريقنا مع الشرطة الوطنية المدنية وتمكّن من إنقاذه. أصبح الآن في أمان وسيحصل على الرعاية التي يحتاجها".ويُظهر المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع، الرجل وهو يمسك كلباً من فصيلة "بغ" بيد واحدة من قائمتيه الخلفيتين خارج النافذة، بينما يحمل هاتفاً بيده الأخرى ويبدو أنه يلتقط صورة أو فيديو للكلب، قبل أن يعيده إلى الداخل بعد أربع ثوانٍ على الأقل ويبتعد عن الكادر.وبحسب صحيفة " بوست"، كان روساليس بونيا لاعباً محترفاً في التسعينيات مع نادي " أغيلا" في الدرجة الأولى السلفادورية، ويعمل حالياً طبيب أسنان. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق منه. (people)