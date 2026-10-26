تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خرج من السجن قبل أشهر... ثم خنق سمسارة عقارات!

Lebanon 24
26-10-2026 | 10:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خرج من السجن قبل أشهر... ثم خنق سمسارة عقارات!
خرج من السجن قبل أشهر... ثم خنق سمسارة عقارات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أقرّ رجل أميركي يبلغ 35 عاماً بذنبه في قتل وكيلة عقارات تبلغ 75 عاماً خنقاً وترك جثتها في قبو منزلها في ولاية إنديانا، وذلك قبل أيام من موعد بدء محاكمته.

واعترف جاميروس بي. باركمان، الجمعة 23 تشرين الأول، بارتكاب جريمتَي القتل والسطو في قضية مقتل سوزان هاينِي، وكيلة العقارات المعروفة في مدينة إيفانسفيل، التي عُثر على جثتها في قبو منزلها في آب من العام الماضي.

Advertisement
رجل يزعم أنه خنق وكيلة عقارات وتركها في قبو منزلها

وبحسب شرطة إيفانسفيل، استُدعي العناصر إلى منزل هاينِي في شارع غام بعد ظهر 27 آب إثر بلاغ عن حالة طبية طارئة، حيث أُعلنت وفاتها في المكان، قبل أن يعلن المحققون أن القضية تُعامل كجريمة قتل. وفي الشهر التالي، وُجّهت إلى باركمان، الذي كان قد خرج من السجن قبل ستة أشهر من الحادثة، تهمتا السطو على المنزل وقتل هاينِي، بعدما ربطته النتائج الأولية للأدلة المادية بالجريمة.

ورجّح المحققون أن يكون باركمان قد دخل المنزل عبر باب غير مقفل قبل أن يقتلها، بحسب ما نقلت محطة "دبليو إي في في". وأوضح الرقيب في شرطة إيفانسفيل أنتوني أوسيكر أن باركمان، الذي أُفرج عنه بشروط في شباط 2025 بعد قضائه 13 عاماً من حكم بالسجن 35 عاماً بتهم السطو والسرقة ومحاولة الاغتصاب بين عامي 2008 و2010، وفق صحيفة "إيفانسفيل كورير آند برس"، كان يقيم في فندق محلي لحظة توقيفه، حيث صادر المحققون من غرفته أغراضاً عدة، بينها جهاز لوحي يُزعم أنه أظهر وجوده في باحة منزل هاينِي وقت وفاتها.

وأشار المحققون إلى أن كاميرات المراقبة رصدت باركمان في الأسابيع التي سبقت الجريمة في باحات منازل في حي فان بارك، ويُشتبه في أنه سطا على سيارات متوقفة في حادثتين على الأقل، وحاول في حادثة أخرى دخول منزل وهو يضع كيساً شبكياً على رأسه. وكان باركمان قد نفى في البداية أي علاقة له بمقتل هاينِي ودفع ببراءته، قبل أن يغيّر موقفه ويقرّ بالذنب.

قانون جديد

وأثارت القضية تساؤلات في المجتمع المحلي حول أسباب الإفراج المبكر عن باركمان، رغم اعترافه في قضيته السابقة بارتكاب خمس عمليات سطو. كما دفعت ناشطين إلى إقرار القانون رقم 1250 في ولاية إنديانا، الذي يُلزم إدارة السجون بإبلاغ المدعي العام وقائد الشرطة ومأمور المقاطعة في المنطقة التي سيُطلق فيها سراح "مجرم عنيف خطير"، وكذلك في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، قبل سبعة أيام على الأقل.

ووُصفت هاينِي في نعيها بأنها "من سكان إيفانسفيل مدى الحياة"، جمعت بين جذورها العميقة في المجتمع وخبرتها المهنية لتقديم خدمة شخصية ورعاية لعملائها، وبأنها "صديقة عزيزة لامس كرمها وروحها كل من عرفها". وتركت هاينِي عدداً من الأبناء والأحفاد. (people)

 

مواضيع ذات صلة
خلدون عريمط يغادر السجن بعد تسعة أشهر.. وإخلاء سبيل "الأمير الوهمي"
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يجدد تهديده باستهداف جزيرة خرج الإيرانية: "باي باي خرج"
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج تقدّم بإخبار للتحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات في المتن الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير المرصد السوري: بشار و ماهر الأسد كانا في دولة خليجية قبل أشهر وعادا لروسيا
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المحلي

المدعي العام

قائد الشرطة

مدى الحياة

المقاطعة

أنتوني

فانس

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-10-26
Lebanon24
10:03 | 2026-10-26
Lebanon24
07:26 | 2026-10-26
Lebanon24
07:14 | 2026-10-26
Lebanon24
05:39 | 2026-10-26
Lebanon24
04:38 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24