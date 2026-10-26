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منوعات

بعد 17 عامًا من المحاولات.. صيني يكسر رقمًا قياسيًا فوق الماء! (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2026 | 11:42
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بعد محاولات بدأت قبل 17 عاماً ولم تتجاوز مسافتها 20 متراً، نجح الصيني تشانغ شيويه في قيادة دراجة نارية معدّلة فوق المياه المفتوحة لمسافة 40.74 كيلومتر، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس".

وخاض مؤسس شركة "تشانغ شيويه موتو" التحدي على متن دراجة "إم إكس 450" في نهر جينجيانغ بمنطقة مايانغ مياو ذاتية الحكم في مقاطعة هونان، مسقط رأسه وسط الصين.

وأنهى المسافة خلال نحو 32 دقيقة، منفذاً سبع عمليات انعطاف، بحضور فريق التوثيق التابع للموسوعة. وخضع الإنجاز للتحقق عبر مراجعة بيانات نظام تحديد المواقع العالمي والتسجيلات المصورة وقياسات المسافة.

وبذلك، تجاوز تشانغ الرقم السابق البالغ 31.8 كيلومتر بفارق 8.94 كيلومتر.

ولتمكين الدراجة من الحركة فوق الماء، أدخل فريق الشركة تعديلات شملت تركيب زلاجات انزلاقية برمائية، وتوسيع خزان الوقود، وتحسين العزل المائي. كما طوّر الإطار الخلفي ليدفع الماء إلى الخلف ويوفر قوة الحركة، فيما تتولى الزلاجة الأمامية التوجيه.

وتعود أولى محاولات تشانغ إلى عام 2009، حين جرّب قيادة دراجة فوق الماء أربع مرات، لكنه سقط في كل مرة، قبل أن تقوده سنوات التجارب إلى تحقيق هدفه في مسقط رأسه.

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وسط الصين

تشانغ شي

✨ الخلف

حسين ال

تشانغ

جيانغ

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جيان

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