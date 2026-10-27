جريمة مروّعة داخل مسجد في مصر.. اعتداء على مسن يثير غضباً واسعاً

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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة في مصر حادثة اعتداء مروّعة على مسن يبلغ 71 عاماً، يعمل متطوعاً في تجهيز أحد المساجد، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة في عينه اليمنى، وأثار موجة غضب واسعة على .ووقعت الحادثة داخل "عودة" بمنطقة المنشية الجديدة، قبيل صلاة فجر الثلاثاء، بعدما حاول شخص دخول قبل الموعد المحدد، إلا أن المسن رفض السماح له بذلك.وبحسب روايات شهود العيان، نشبت مشادة بين الطرفين، قبل أن يعتدي المشتبه به على المسن باستخدام مفتاح كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته في عينه.وسارع الأهالي إلى إسعاف المصاب ونقله إلى لتلقي العلاج، فيما تمكنت من توقيف المشتبه به وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية، من دون صدور تأكيد طبي رسمي بشأن حالته، فيما لم تتضح بعد الحالة النهائية لعين المصاب.