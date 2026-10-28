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منوعات

بيع هيكل عظمي نادر لديناصور بمبلغ خيالي!

Lebanon 24
28-10-2026 | 00:31
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بيع هيكل عظمي نادر لديناصور بمبلغ خيالي!
بيع هيكل عظمي نادر لديناصور بمبلغ خيالي! photos 0
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تم بيع هيكل عظمي نادر لديناصور "نانوتيرانوس"، وهو قريب للـ"تي ريكس" لكنه أصغر حجما، في مزاد مقابل 47.3 مليون دولار.

وتمت الصفقة بعد منافسة محتدمة استمرت 12 دقيقة بين 6 مزايدين، في الحدث الذي أقامته دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك.
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ويعد هذا الهيكل، الذي أطلق عليه اسم "جودي"، واحدا من 3 هياكل عظمية فقط لديناصور "نانوتيرانوس" مكتملة نسبيا ومعروفة لدى الأوساط العلمية.

وتجاوز سعر البيع بكثير التقديرات الأولية التي تراوحت بين 6 و9 ملايين دولار، ليقترب بذلك من الرقم القياسي المسجل في مزاد لبيع أحفورة، الذي تحقق في يوليو الماضي عند بيع هيكل عظمي استثنائي لـ"تي ريكس" أطلق عليه اسم "غاس"، مقابل 50.1 مليون دولار.

ولعل ندرة العينات المماثلة هي التي ساهمت في رفع سعر البيع.

ويبلغ طول "جودي" نحو 6 أمتار وارتفاعه ما يقارب 3 أمتار، أي ما يعادل أكثر بقليل من نصف طول "غاس".

ووفقا لدار "سوذبيز"، يتميز هذا الهيكل بحالة حفظ استثنائية، ويتكون من 191 قطعة عظمية، بما في ذلك جمجمة "مكتملة تقريبا".

واكتشف الهيكل العظمي عام 2019 على يد صاحبة مزرعة في ولاية مونتانا الأميركية تدعى جودي بيرسون، ومنها استمد اسمه، بينما تولى عمليات التنقيب كلايتون فيبس، وهو خبير حفريات.
 
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