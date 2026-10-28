في عمر الـ55.. هذا هو "الرجل الأكثر جاذبية" لعام 2026

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في مفاجأة لم يكن يتوقعها، اختارت مجلة " " الأميركية الممثل نواه وايل، البالغ من العمر 55 عاماً، لنيل لقب "الرجل الأكثر " لعام 2026، في تتويج لمرحلة جديدة من التألق يعيشها النجم الأميركي بعد نجاحه في مسلسل ذا بيت (The Pitt).وكشف وايل، في حديث للمجلة، أنه اعتقد في البداية أن الأمر مجرد مزحة، بعدما علم باختياره لهذا اللقب، مشيراً إلى أنه لم يتوقع يوماً أن يحظى بهذا النوع من التكريم. إلا أن زوجته سارة شجعته على تقبّل الفكرة، معتبرة أن شخصيته ودوره كزوج وأب يستحقان أن يحظيا بالتقدير أيضاً.وجاء هذا ، الذي أعلنت عنه المجلة في 27 تشرين الأول، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة وايل الفنية، بعدما نجح في استعادة الأضواء من خلال عمل درامي أعاده إلى الأجواء الطبية التي ارتبط اسمه بها منذ تسعينيات القرن الماضي.وارتبط اسم نواه وايل بذاكرة عشاق الدراما التلفزيونية من خلال شخصية الطبيب جون في مسلسل «إي آر» (ER)، الذي انطلق عام 1994، وحقق نجاحاً واسعاً، وأسهم في ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم التلفزيون الأميركي.وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، عاد الممثل إلى عالم المستشفيات من بوابة مسلسل «ذا بيت»، مجسداً شخصية الدكتور «روبي» روبينافيتش، وهو طبيب مخضرم يعمل في مستشفى بمدينة بيتسبرغ الأميركية.لكن هذه العودة لم تكن مجرد استعادة لتجربة قديمة، إذ يقدم وايل شخصية مختلفة تعكس مسؤوليات الطبيب الخبير وضغوط العمل في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، ضمن قصة تواكب التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الطبي.ولم تقتصر مساهمة وايل في «ذا بيت» على التمثيل، بل شارك أيضاً في إنتاج المسلسل بصفته منتجاً تنفيذياً، ضمن مشروع جمعه بأسماء ارتبطت سابقاً بمسلسل «إي آر»، من بينها المنتج جون .وحقق العمل نجاحاً لافتاً تُوّج بفوز وايل بجائزة لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 2025، فيما حصد المسلسل خمس جوائز خلال نفسها.كما أعلنت منصة «إتش بي أو ماكس» تجديد العمل لموسم ثالث قبل انطلاق موسمه الثاني، في خطوة عكست استمرار الرهان على نجاحه وجاذبيته لدى الجمهور