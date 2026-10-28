تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

في عمر الـ55.. هذا هو "الرجل الأكثر جاذبية" لعام 2026

Lebanon 24
28-10-2026 | 04:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في عمر الـ55.. هذا هو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2026
في عمر الـ55.. هذا هو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في مفاجأة لم يكن يتوقعها، اختارت مجلة "بيبول" الأميركية الممثل نواه وايل، البالغ من العمر 55 عاماً، لنيل لقب "الرجل الأكثر جاذبية" لعام 2026، في تتويج لمرحلة جديدة من التألق يعيشها النجم الأميركي بعد نجاحه في مسلسل ذا بيت (The Pitt).
Advertisement

وكشف وايل، في حديث للمجلة، أنه اعتقد في البداية أن الأمر مجرد مزحة، بعدما علم باختياره لهذا اللقب، مشيراً إلى أنه لم يتوقع يوماً أن يحظى بهذا النوع من التكريم. إلا أن زوجته سارة شجعته على تقبّل الفكرة، معتبرة أن شخصيته ودوره كزوج وأب يستحقان أن يحظيا بالتقدير أيضاً.

وجاء هذا الاختيار، الذي أعلنت عنه المجلة في 27 تشرين الأول، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة وايل الفنية، بعدما نجح في استعادة الأضواء من خلال عمل درامي أعاده إلى الأجواء الطبية التي ارتبط اسمه بها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وارتبط اسم نواه وايل بذاكرة عشاق الدراما التلفزيونية من خلال شخصية الطبيب جون كارتر في مسلسل «إي آر» (ER)، الذي انطلق عام 1994، وحقق نجاحاً واسعاً، وأسهم في ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم التلفزيون الأميركي.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، عاد الممثل إلى عالم المستشفيات من بوابة مسلسل «ذا بيت»، مجسداً شخصية الدكتور مايكل «روبي» روبينافيتش، وهو طبيب مخضرم يعمل في مستشفى بمدينة بيتسبرغ الأميركية.

لكن هذه العودة لم تكن مجرد استعادة لتجربة قديمة، إذ يقدم وايل شخصية مختلفة تعكس مسؤوليات الطبيب الخبير وضغوط العمل في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، ضمن قصة تواكب التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الطبي.

ولم تقتصر مساهمة وايل في «ذا بيت» على التمثيل، بل شارك أيضاً في إنتاج المسلسل بصفته منتجاً تنفيذياً، ضمن مشروع جمعه بأسماء ارتبطت سابقاً بمسلسل «إي آر»، من بينها المنتج جون ويلز.

وحقق العمل نجاحاً لافتاً تُوّج بفوز وايل بجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 2025، فيما حصد المسلسل خمس جوائز خلال الدورة نفسها.

كما أعلنت منصة «إتش بي أو ماكس» تجديد العمل لموسم ثالث قبل انطلاق موسمه الثاني، في خطوة عكست استمرار الرهان على نجاحه وجاذبيته لدى الجمهور

مواضيع ذات صلة
جمعية "جبلنا" أطلقت "بطولة الدبكة الوطنية بين المدارس" للعام الدراسي 2026–2027
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في عمر 11 عاماً.. ياباني يصبح أصغر بطل في آسياد 2026
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني شارك في معرض "الأمن المتكامل 2026" في تتارستان
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الممثلة الفرنسية مارينا فلادي عن عمر ناهز 88 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

جائزة إيمي

الاختيار

الدورة

جاذبية

مايكل

كارتر

بيبول

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
08:27 | 2026-10-28
Lebanon24
06:05 | 2026-10-28
Lebanon24
05:29 | 2026-10-28
Lebanon24
03:15 | 2026-10-28
Lebanon24
00:31 | 2026-10-28
Lebanon24
00:00 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24