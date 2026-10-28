حالة غريبة جدا.. استخراج بذرة بدأت تنبت داخل عين رجل!

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في حالة غريبة، استقبل الطارئ للعيون في مستشفى "ياكوتيا" السريري بمدينة ياكوتسك، شمال شرقي ، مريضا يشكو من الصداع النصفي وألم في .وكانت نزهة في الغابة وراء هذه الحادثة، إذ دخلت شظية خشبية صغيرة في عين مكسيم سليبتسوف، البالغ 42 عاما. ولم يراجع الأطباء فورا، ظنا منه أنه أخرج الجسم الغريب بنفسه، لكن بعد أربعة أشهر توجه إلى مركز العيون في مدينة ياكوتسك، حيث تمكن الأطباء من تنظيف عينه.وعلى مدى أربعة أشهر، عانى الرجل من صداع نصفي مستمر وارتفاع ضغط العين. وفي تشرين الأول ، سافر من منطقة أبييسكي، حيث يقيم، إلى ياكوتسك، عاصمة ساخا، وتوجه مباشرة إلى المستشفى.وأضاف: "لم يستغرق الأمر سوى خمس دقائق من الانتظار، حتى أخرج الأطباء من عيني بذرة كانت قد بدأت بالفعل في إنبات جذور. الحمد لله، وشكرا جزيلا للأطباء المتخصصين في طب العيون، مع خالص تقديري لهم".وقد تبدو فكرة إنبات بذرة داخل العين مستحيلة، لكن لوتسكان، في مستشفى ياكوتسك الجمهوري السريري، أكد الواقعة، قائلا: "تبيّن أن بذرة نبتت تحت جفن المريض، وتمكن الأطباء من مساعدته".وأزال الأطباء الجسم الغريب من عين المريض، البالغ 42 عاما، باستخدام إبرة حقن، تحت التخدير الموضعي.ولا يوجد حاليا ما يهدد صحة الرجل. (روسيا اليوم)