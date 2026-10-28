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بمشاركة عربية.. انطلاق مهرجان لبنان الدولي للحكواتي الجمعة

Lebanon 24
28-10-2026 | 12:24
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أعلنت جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" برنامج الدورة الثامنة من "مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي"، الذي تستضيفه المسارح الوطنية اللبنانية في بيروت وطرابلس وصور، بمشاركة فنانين وحكواتيين من لبنان وتونس وفلسطين والسودان، تحت شعار "حكايات الأرض والهوية والمقاومة".
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ويهدف المهرجان إلى إحياء فن الحكواتي والحفاظ على الموروث الشفوي والتراث الثقافي، من خلال عروض تجمع بين الحكايات الشعبية والسرد المسرحي.

وتنطلق الفعاليات يوم الجمعة 30 تشرين الأول 2026، عند السادسة مساءً، في المسرح الوطني اللبناني داخل سينما الكوليزيه التاريخية في الحمرا ببيروت، بمشاركة حياة التونسي من تونس، ورجاء بشارة، وفراس حمية، ورنا غدار، وماهر درنيقة، وماري مطر من لبنان، إلى جانب عرض "حكاية الجرتق" من السودان.

وتنتقل العروض السبت 31 تشرين الأول إلى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، عند السادسة مساءً، بمشاركة حياة التونسي، ورجاء بشارة، وإيلينا مخول، وماهر درنيقة، وسليم السوسي من فلسطين، إضافة إلى طلاب محترف "تيرو للفنون".

ويجمع المهرجان بين تجارب حكائية من بلدان عربية مختلفة ومشاركات لمواهب فنية شابة، في إطار تعزيز حضور فن الحكواتي ونقل التراث الشفوي إلى الأجيال الجديدة.
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