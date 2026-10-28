وفاة امرأة بعد اتباع نصائح "شات جي بي تي".. ماذا حصل؟

أثارت وفاة أميركية تبلغ 31 عاماً جدلاً حول مخاطر الاعتماد على في القرارات الطبية، بعدما اتهمت عائلتها المحادثة "شات جي " بتشجيعها على خفض جرعات دوائها وصولاً إلى التوقف عنه، من دون استشارة طبيب.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة " بوست"، رفعت عائلة بُوين وان دعوى قضائية ضد شركة " " ورئيسها التنفيذي ، متهمةً الروبوت بتقديم نصائح طبية خطيرة ساهمت، وفقاً للدعوى، في وفاة ابنتها.

وكانت وان، وهي مهندسة برمجيات عملت لدى شركة "أمازون"، تعاني الصرع وتتناول دواء لاموتريجين للسيطرة على النوبات. وذكرت الشكوى أنها استخدمت نموذج "جي بي تي-4o" لمناقشة الآثار الجانبية للدواء، ولا سيما مخاوفها من تأثيره في قدرتها على التحدث والتركيز خلال مقابلات العمل.

وتقول العائلة إن الروبوت اقترح عليها خطة لخفض الجرعات تدريجياً وصولاً إلى وقف الدواء، وشجعها، بحسب الادعاءات، على عدم إبلاغ أطبائها بهذه التغييرات. كما أشارت إلى أن وان تحدثت مراراً عن الأعراض التي واجهتها خلال خفض الجرعات، من دون أن تتلقى توجيهاً يدفعها إلى طلب المساعدة الطبية.

ووفقاً للجهات المختصة، توفيت وان نتيجة الوفاة المفاجئة غير المتوقعة المرتبطة بالصرع، فيما أكدت الدعوى أن انخفاض مستوى الدواء في جسمها كان من بين الظروف التي سبقت وفاتها.

من جهتها، وصفت " إيه آي" القضية بأنها مؤلمة للغاية، مشيرةً إلى أنها تتعلق بإصدار سابق من النظام، ومؤكدةً أن "شات جي بي تي" لا يحل محل الرعاية الطبية المتخصصة.

ولا تزال الاتهامات الواردة في الدعوى بانتظار الفصل القضائي، فيما تعيد القضية تسليط الضوء على ضرورة استشارة الطبيب قبل تعديل جرعات الأدوية أو التوقف عن تناولها.