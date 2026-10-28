تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

وفاة امرأة بعد اتباع نصائح "شات جي بي تي".. ماذا حصل؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 17:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وفاة امرأة بعد اتباع نصائح شات جي بي تي.. ماذا حصل؟
وفاة امرأة بعد اتباع نصائح شات جي بي تي.. ماذا حصل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثارت وفاة أميركية تبلغ 31 عاماً جدلاً حول مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القرارات الطبية، بعدما اتهمت عائلتها روبوت المحادثة "شات جي بي تي" بتشجيعها على خفض جرعات دوائها وصولاً إلى التوقف عنه، من دون استشارة طبيب.

Advertisement

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، رفعت عائلة بُوين وان دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، متهمةً الروبوت بتقديم نصائح طبية خطيرة ساهمت، وفقاً للدعوى، في وفاة ابنتها.

وكانت وان، وهي مهندسة برمجيات عملت لدى شركة "أمازون"، تعاني الصرع وتتناول دواء لاموتريجين للسيطرة على النوبات. وذكرت الشكوى أنها استخدمت نموذج "جي بي تي-4o" لمناقشة الآثار الجانبية للدواء، ولا سيما مخاوفها من تأثيره في قدرتها على التحدث والتركيز خلال مقابلات العمل.

وتقول العائلة إن الروبوت اقترح عليها خطة لخفض الجرعات تدريجياً وصولاً إلى وقف الدواء، وشجعها، بحسب الادعاءات، على عدم إبلاغ أطبائها بهذه التغييرات. كما أشارت إلى أن وان تحدثت مراراً عن الأعراض التي واجهتها خلال خفض الجرعات، من دون أن تتلقى توجيهاً يدفعها إلى طلب المساعدة الطبية.

ووفقاً للجهات المختصة، توفيت وان نتيجة الوفاة المفاجئة غير المتوقعة المرتبطة بالصرع، فيما أكدت الدعوى أن انخفاض مستوى الدواء في جسمها كان من بين الظروف التي سبقت وفاتها.

من جهتها، وصفت "أوبن إيه آي" القضية بأنها مؤلمة للغاية، مشيرةً إلى أنها تتعلق بإصدار سابق من النظام، ومؤكدةً أن "شات جي بي تي" لا يحل محل الرعاية الطبية المتخصصة.

ولا تزال الاتهامات الواردة في الدعوى بانتظار الفصل القضائي، فيما تعيد القضية تسليط الضوء على ضرورة استشارة الطبيب قبل تعديل جرعات الأدوية أو التوقف عن تناولها.

 

مواضيع ذات صلة
باستخدام "كلود".. باحثون يخترقون "شات جي بي تي"
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كم دقيقة يقضي المراهقون مع "تشات جي بي تي"؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"تشات جي بي تي" في مواجهة القضاء... اتهامات بتقديم نصائح طبية خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مهمات سرية و"شات جي بي تي".. كيف سقط شاب إسرائيلي في شبكة إيرانية؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي

سام ألتمان

نيويورك

من جهته

التركي

بي تي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:16 | 2026-10-29
Lebanon24
23:21 | 2026-10-28
Lebanon24
13:30 | 2026-10-28
Lebanon24
12:24 | 2026-10-28
Lebanon24
10:49 | 2026-10-28
Lebanon24
08:48 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24