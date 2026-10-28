أب يلقي طفلته من الطابق الثالث.. ما السبب؟

في مشهد خطير، ألقى أب ابنته البالغة 3 الطابق الثالث في أحد فنادق ، في محاولة لإنقاذها بعدما حاصرت النيران المكان، قبل أن يتلقاها رجال الدفاع المدني في الطابق الثاني.

واندلع حريق كبير داخل الفندق الذي كان يضم عدداً من النزلاء، بينهم الأب وطفلته، اللذان علقا في الطابق الثالث وسط انتشار النيران.

ولم يجد الأب وسيلة لإنقاذ ابنته سوى إلقائها نحو الطابق الثاني، حيث تمكن عناصر الدفاع المدني من التقاطها، بالتزامن مع إخلاء الفندق والعمل على إخماد الحريق.

وأعلنت ، في بيان، السيطرة على الحريق وإخلاء 50 نزيلاً بسلام، مؤكدة إنقاذ الطفلة التي سقطت في منور الطابق الثاني بعدما ألقاها والدها في محاولة لحمايتها من النيران.

ونشرت المديرية مقطع فيديو يوثق عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وأظهر الفيديو أحد عناصر الدفاع المدني وهو يحمل الطفلة التي بدت واعية وبحالة جيدة، رغم ظهور خدوش على وجهها.



