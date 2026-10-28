تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

أب يلقي طفلته من الطابق الثالث.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 13:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أب يلقي طفلته من الطابق الثالث.. ما السبب؟
أب يلقي طفلته من الطابق الثالث.. ما السبب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في مشهد خطير، ألقى أب عراقي ابنته البالغة 3 سنوات من الطابق الثالث في أحد فنادق محافظة كربلاء، في محاولة لإنقاذها بعدما حاصرت النيران المكان، قبل أن يتلقاها رجال الدفاع المدني في الطابق الثاني.

واندلع حريق كبير داخل الفندق الذي كان يضم عدداً من النزلاء، بينهم الأب وطفلته، اللذان علقا في الطابق الثالث وسط انتشار النيران.

ولم يجد الأب وسيلة لإنقاذ ابنته سوى إلقائها نحو الطابق الثاني، حيث تمكن عناصر الدفاع المدني من التقاطها، بالتزامن مع إخلاء الفندق والعمل على إخماد الحريق.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، في بيان، السيطرة على الحريق وإخلاء 50 نزيلاً بسلام، مؤكدة إنقاذ الطفلة التي سقطت في منور الطابق الثاني بعدما ألقاها والدها في محاولة لحمايتها من النيران.

ونشرت المديرية مقطع فيديو يوثق عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وأظهر الفيديو أحد عناصر الدفاع المدني وهو يحمل الطفلة التي بدت واعية وبحالة جيدة، رغم ظهور خدوش على وجهها.

Advertisement

 

مواضيع ذات صلة
بسبب دخول حمام الطالبات بالخطأ.. شقيقان مصريان يسقطان من الطابق الثاني
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تشعر باهتزاز هاتفك رغم عدم تلقي إشعار.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: أعداؤنا لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من قواتنا وحماة مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 450 ألف شخص قد يلقون حتفهم حتى شباط.. لهذا السبب!
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مديرية الدفاع المدني

محافظة كربلاء

مديرية الدفاع

مديرية ال

سنوات من

قناة ال

التزام

عراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:16 | 2026-10-29
Lebanon24
23:21 | 2026-10-28
Lebanon24
17:31 | 2026-10-28
Lebanon24
12:24 | 2026-10-28
Lebanon24
10:49 | 2026-10-28
Lebanon24
08:48 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24