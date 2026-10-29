بعد أن خسر قدميه.. البطّ "ستو" يتعلّم المشي من جديد بقدمين اصطناعيتين (صورة)

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وأعلنت محمية "جي أند جي فارمز" للحيوانات، في 23 تشرين الأول، أن البطّ "ستو"، الذي انتقل إلى رعايتها في أيار الماضي، بدأ يتعلّم المشي مجدداً بقدميه الاصطناعيتين، ونشرت صورة له وهو يقف على سجادة زرقاء.وبعد أيام، قالت المحمية إن "ستو" كان "متحمساً جداً" لقدميه الجديدتين، موضحة: "حتى الآن تعلّم كيف يقف عليهما، لكنه لم يتمكن سوى من خطو بضع خطوات قبل أن يميل إلى الأمام". وأضافت: "عضلاته الصدرية قوية بشكل لا يُصدّق، من الاعتماد على جناحيه كوسيلة أساسية للتنقل".وأشارت المحمية إلى أن "ستو" سيحتاج إلى بعض الوقت ليتعلّم الاعتماد على ساقيه بدلاً من جناحيه عبر تعديل مركز ثقله، غير أن قصته تُظهر امتلاكه القدرة على الصمود لبلوغ ذلك.وعند وصوله إلى المحمية في أيار، أوضحت إدارتها أن "ستو" وُلد بساق واحدة، وتعلّم المشي عليها، قبل أن تتغيّر الأمور مع حلول فصل الشتاء. وقالت: "كان في الخارج مع بقية السرب في درجات حرارة شديدة البرودة. الطيور ذات الساقين تستطيع نقل وزنها من ساق إلى أخرى، وضمّ الساق غير المستخدمة إلى بطنها لتدفئتها، لكن ستو لم يكن يملك هذا الخيار، فأصيب بقضمة شديدة في قدمه الوحيدة وفقدها في النهاية".وأكدت المحمية أنها ستواصل إطلاع متابعيها على تقدّم "ستو" مع قدميه الجديدتين. (people)