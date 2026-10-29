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متفرقات

فيديو إباحي على شاشة إعلانية.. وقرار عاجل من السلطات!

Lebanon 24
29-10-2026 | 12:48
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فيديو إباحي على شاشة إعلانية.. وقرار عاجل من السلطات!
فيديو إباحي على شاشة إعلانية.. وقرار عاجل من السلطات! photos 0
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أوقفت السلطات المصرية الشاشات الإعلانية على امتداد محور 26 يوليو في الجيزة، كإجراء احترازي، بعد عرض مقطع فيديو إباحي على إحدى اللوحات الرئيسية، إلى حين تحديد المسؤولين عن الواقعة.
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وفوجئ المارة وسائقو السيارات ببث المشاهد على شاشة إعلانية تقع في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضح مصدر أمني أن الجهات المختصة تفحص المقطع المتداول للتحقق من صحته وكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن تشغيل المحتوى، مشيراً إلى أن التحقيقات تهدف إلى معرفة ما إذا كان الأمر ناجماً عن اختراق إلكتروني متعمد أو خلل فني.


من جهتها، أعلنت الشركة المسؤولة عن الشاشة رصد اختراق غير مصرح به من جهة مجهولة، مؤكدة بدء التحقيق في الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وأضافت الشركة أنها أوقفت الشاشة فوراً كإجراء احترازي، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة، مشددة على التزامها بمعايير الأمان والتشغيل لمنع تكرار الحادث.


وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن أمن الشاشات الإعلانية وآليات مراقبة المحتوى المعروض على الطرق العامة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة ومحاسبة المسؤولين.
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