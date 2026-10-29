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بالفيديو.. انهيار مفاجئ في "مداخن الجن" يودي بحياة شخصين!

Lebanon 24
29-10-2026 | 16:53
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بالفيديو.. انهيار مفاجئ في مداخن الجن يودي بحياة شخصين!
بالفيديو.. انهيار مفاجئ في مداخن الجن يودي بحياة شخصين! photos 0
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لقي شخصان حتفهما وأصيب 5 آخرون، الخميس، إثر انهيار صخري في منطقة كابادوكيا السياحية وسط تركيا، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بانزلاق أرضي قرب متحف "غوريمه" المفتوح في محافظة نيفشهير.

وبحسب التقييم الأولي للسلطات المحلية، أدّى الانزلاق إلى سقوط كتل صخرية على أشخاص كانوا في محيط الموقع، الذي يضم تشكيلات طبيعية تُعرف باسم "مداخن الجن".

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وأظهرت مقاطع فيديو لحظات الانهيار، فيما هرعت فرق الإسعاف والشرطة والدرك والإنقاذ إلى المكان، حيث عُثر على جثتي الضحيتين ونُقل المصابون إلى المستشفى.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك فتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب الحادث وملابساته والمسؤوليات المحتملة.

 

وتُعدّ "مداخن الجن" من أبرز المعالم الطبيعية في كابادوكيا، وهي تشكيلات صخرية مخروطية نشأت بفعل عوامل التعرية والرياح والأمطار على مدى آلاف السنين، وتنتشر خصوصًا في محيط غوريمه وأورغوب وأفانوس.



 
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