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متفرقات

جريمة مروّعة.. ابن يقتل والده بعد خلافات استمرت 20 عاماً!

Lebanon 24
30-10-2026 | 00:00
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جريمة مروّعة.. ابن يقتل والده بعد خلافات استمرت 20 عاماً!
جريمة مروّعة.. ابن يقتل والده بعد خلافات استمرت 20 عاماً! photos 0
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شهدت محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، مساء الخميس، جريمة قتل راح ضحيتها رجل على يد أحد أبنائه، وسط شبهات بتورط أفراد آخرين من العائلة.

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وبحسب تقرير لوكالة "شفق نيوز"، وقعت الجريمة على خلفية خلافات عائلية مستمرة منذ أكثر من 20 عاماً، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن حسين رشيد خدر تعرّض لإصابات بالغة في الرأس ونزيف حاد، قبل نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأشار إلى أن القوى الأمنية أوقفت أحد أبناء الضحية للاشتباه بتورطه في الجريمة، فيما تتحدث المعلومات عن ضلوع زوجته وابنيه الآخرين وابنتيه فيها، مع استمرار البحث عن بقية المتهمين.

ولفت المصدر إلى أن جثمان الضحية دُفن في مقبرة قريته، فيما لا يزال مكان وجود أفراد العائلة الآخرين مجهولاً.

وتتكرر حوادث القتل العائلي في العراق بدوافع مختلفة، في ظل غياب إحصائيات رسمية منشورة تحدد عدد هذه الجرائم سنوياً.

 
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