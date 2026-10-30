جريمة مروّعة.. ابن يقتل والده بعد خلافات استمرت 20 عاماً!

شهدت في ، مساء الخميس، جريمة قتل راح ضحيتها رجل على يد أحد أبنائه، وسط شبهات بتورط أفراد آخرين من العائلة.

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وبحسب تقرير لوكالة " "، وقعت الجريمة على خلفية خلافات عائلية مستمرة منذ أكثر من 20 عاماً، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن خدر تعرّض لإصابات بالغة في الرأس ونزيف حاد، قبل نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأشار إلى أن القوى الأمنية أوقفت أحد أبناء الضحية للاشتباه بتورطه في الجريمة، فيما تتحدث المعلومات عن ضلوع زوجته وابنيه الآخرين وابنتيه فيها، مع استمرار البحث عن بقية المتهمين.

ولفت المصدر إلى أن جثمان الضحية دُفن في مقبرة قريته، فيما لا يزال مكان وجود أفراد العائلة الآخرين مجهولاً.

وتتكرر حوادث القتل العائلي في بدوافع مختلفة، في ظل غياب إحصائيات رسمية منشورة تحدد عدد هذه الجرائم سنوياً.