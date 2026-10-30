نهاية مأسوية خلال رحلة جبلية.. العثور على جثتَي طالبين جامعيين بعد عاصفة ثلجية

عثرت السلطات الأميركية على جثتَي طالبين جامعيين خرجا في رحلة مشي في جبال ولاية كولورادو، بعد أيام من انقطاع أي أثر لهما، بحسب شبكة "".

وأكد مكتب شريف مقاطعة تشافي العثور على جثتَي كايدن ماتسودا (19 عاماً) وجاكسون دونلون (20 عاماً) في حوض جبلي على جبل " أبوستل"، مشيراً إلى أن الجثتين وُجدتا قرب بعضهما، وأنه "لا يُشتبه في وجود عمل جنائي".

والطالبان، ماتسودا من بلدة ريدجواي في كولورادو ودونلون من بلدة كوينزبري في ، يدرسان في حرم كلية "كولورادو ماونتن" في ليدفيل، وقد غادراه الجمعة 23 تشرين الأول في رحلة قرب جبل "آيس ماونتن"، قبل أن تبلّغ الكلية عن فقدانهما الاثنين.

تسلسل الأحداث

ووضع المحققون جدولاً زمنياً محتملاً للرحلة، إذ غادر الطالبان الجامعي الجمعة في طقس ماطر، وكان يُفترض أن يعودا السبت في حال سوء الأحوال الجوية، حين ضربت المنطقة عاصفة ثلجية قوية بين الساعة الواحدة والثانية بعد الظهر، أو الأحد في حال تابعا نحو القمة. والاثنين 26 تشرين الأول، أبلغت الكلية رسمياً عن فقدانهما، وعثر العناصر على سيارة ماتسودا قرب بداية أحد المسارات بالقرب من بلدة وينفيلد. والثلاثاء، رصدت فرق جوية خيمتهما المنهارة قرب بحيرة "آن"، قبل العثور على جثتيهما الأربعاء.

وشارك في عمليات البحث 60 متطوعاً من فرق البحث والإنقاذ من ست مقاطعات، واجهوا مسارات وعرة وظروفاً جوية متدهورة.

وقال الشريف آندي روريتش: "قلوبنا مع عائلتَي كايدن وجاكسون وأصدقائهما. نحن فخورون جداً بجهود فريقنا للعثور عليهما قبل المقبلة في نهاية هذا الأسبوع. ورغم أن الأمر صادم، فقد استُجيبت صلواتنا بأن نجدهما، ما يتيح للعائلتين بعض السكينة".

ونُقلت الجثتان إلى مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة تشافي لتشريحهما، فيما يتواصل التحقيق في ملابسات الوفاة.