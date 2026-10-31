28.2 مليار دولار.. صناعة الأنمي الياباني تحقق رقماً قياسياً

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سجّلت صناعة الأنمي الياباني نمواً قياسياً خلال عام 2025، بعدما بلغت قيمة سوقها نحو 4.45 تريليونات ين، أي ما يعادل 28.2 مليار دولار، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على أعمال الرسوم المتحركة .وبحسب البيانات الأولية التي كشفت عنها رابطة الرسوم المتحركة اليابانية (AJA)، تجاوزت الصناعة للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات ين، في مؤشر إلى اتساع حضور الأنمي في وتحوله إلى قطاع اقتصادي بارز.وأظهرت البيانات أن الأسواق الخارجية باتت تستحوذ على أكثر من نصف إيرادات الصناعة، ما يعكس تنامي شعبية الإنتاجات اليابانية خارج البلاد، بالتزامن مع توسع خدمات البث الرقمي والتوزيع الدولي.ويأتي هذا النمو في ظل النجاح التجاري الذي تحققه أعمال الأنمي اليابانية في دور السينما والمنصات الرقمية، إلى جانب الطلب المتزايد على المنتجات المرتبطة بشخصياتها وعلاماتها التجارية.وتعزز هذه النتائج مكانة الأنمي بوصفه أحد أبرز الصادرات الثقافية اليابانية، بعدما تحوّل من صناعة ترفيهية محلية إلى سوق عالمية تستقطب جمهوراً واسعاً واستثمارات متنامية.