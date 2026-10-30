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متفرقات

"تجاهلوهما".. مسؤول سابق في قصر باكنغهام يثير الجدل بشأن هاري وميغان

Lebanon 24
30-10-2026 | 14:57
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تجاهلوهما.. مسؤول سابق في قصر باكنغهام يثير الجدل بشأن هاري وميغان
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دعا المسؤول الإعلامي السابق في قصر باكنغهام، ديكي آربيتر، العائلة المالكة البريطانية إلى تجاهل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، معتبراً أن القصر يجب أن يركز على مهامه الرسمية بدلاً من الانشغال بتحركات الزوجين.
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وقال آربيتر، خلال مشاركته في بودكاست "Royals Unscripted" التابع لصحيفة "ديلي إكسبرس"، إن هاري وميغان يسعيان إلى الحفاظ على حضورهما الإعلامي، رغم تخليهما عن واجباتهما الملكية الرسمية عام 2020.

وأضاف أن الزوجين "يتوقان إلى الاعتراف بهما"، معتبراً أن عودتهما إلى بريطانيا بعد ست سنوات في الولايات المتحدة تعكس، بحسب رأيه، عدم نجاح تجربتهما هناك.

وعن الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها القصر معهما، قال آربيتر: "هناك مقولة قديمة مفادها أنك إذا تجاهلتهم فسيرحلون، لكنني لا أعتقد أنهما سيختفيان".

وشدد على أن الأفضل لقصر باكنغهام هو مواصلة عمله مع أفراد العائلة المالكة الذين يؤدون واجبات رسمية، من دون الانشغال بأنشطة هاري وميغان.

وتأتي هذه التصريحات بعد عودة الزوجين إلى بريطانيا في آب الماضي، فيما أكد الملك تشارلز الثالث أن انتقالهما لا يعني استعادة صفتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة.

وكان القصر قد أوضح أن هاري وميغان لا يمثلان المؤسسة الملكية في أنشطتهما، وأن أعمالهما الخيرية والتجارية تُمارس بصفتهما الشخصية.

في المقابل، أفادت تقارير بأن الزوجين يعترضان على وصفهما بأنهما "غير عاملين"، باعتبار أنهما يواصلان ممارسة أنشطة مهنية وخيرية، وإن كانت خارج إطار الواجبات الملكية الرسمية.
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