الحمل

قد تجد نفسك أمام فرصة لإظهار قدراتك أو تولي مسؤولية جديدة. لا تتردد في طرح أفكارك، لكن احرص على دراسة التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار.

الثور

يوم مناسب لمتابعة مهمة مؤجلة أو إعادة فتح نقاش مهني لم يصل إلى نتيجة سابقاً. قد تحصل على معلومة تساعدك في تحديد خطوتك المقبلة.

الجوزاء

قد تتلقى اتصالاً أو رسالة تحمل تفاصيل جديدة بشأن موضوع يشغلك. استثمر قدرتك على التواصل والإقناع، ولا تتسرع في إعطاء وعود قبل التأكد من قدرتك على تنفيذها.

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السرطان.

قد تشعر بأنك بحاجة إلى تغيير طريقة تعاملك مع بعض المسؤوليات. لا تحمل نفسك أكثر من طاقتك، وحاول توزيع المهام بصورة أفضل.

تتمتع بطاقة تساعدك على إنجاز ما تأخر من أعمال، وقد تلفت الأنظار بفكرة أو مبادرة جديدة. احرص على التعاون مع الآخرين بدلاً من الإصرار على تنفيذ كل شيء بمفردك.

يساعدك التركيز على اكتشاف نقاط تحتاج إلى تعديل في مشروع أو مهمة تعمل عليها. لا تتردد في طلب التوضيح إذا كانت بعض المسؤوليات غير محددة.

الميزان

قد تجد فرصة للتعاون مع شخص يمتلك خبرة مختلفة، ما يساعدك على رؤية الأمور من زاوية جديدة. حاول ألا تؤجل قراراً تستطيع حسمه بعد مراجعة المعطيات.



قد تكتشف تفاصيل لم تكن واضحة في السابق، ما يدفعك إلى إعادة تقييم موقف مهني. لا تتسرع في الحكم على الآخرين، واجمع المعلومات قبل اتخاذ موقف نهائي.

قد تفكر في مشروع جديد أو فرصة تتطلب منك اكتساب مهارة مختلفة. لا تستبعد الأفكار غير التقليدية، لكن ضع خطة واضحة قبل البدء.

الجدي

قد تنشغل بإنجاز بعض المهام المتراكمة، لكن تنظيم الوقت سيخفف الضغط ويساعدك على الوصول إلى نتائج أفضل. لا تتردد في تفويض بعض المسؤوليات عند الحاجة.

الدلو

قد تبرز لديك فكرة مبتكرة تستحق التطوير، أو تتلقى اقتراحاً يفتح أمامك مجالاً للتعاون. استمع إلى الآراء المحيطة بك، لكن احتفظ باستقلالية قرارك.

قد تستعيد الحماس تجاه عمل أو مشروع كنت قد فقدت الاهتمام به. حاول الاستفادة من خبراتك السابقة، ولا تسمح للتردد بأن يعطّل خطواتك.