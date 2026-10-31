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ظاهرة طبيعية تحوّل الأراضي إلى لوحة ساحرة.. تعرّفوا إلى "الشاطىء الأحمر"!

Lebanon 24
31-10-2026 | 04:15
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ظاهرة طبيعية تحوّل الأراضي إلى لوحة ساحرة.. تعرّفوا إلى الشاطىء الأحمر!
ظاهرة طبيعية تحوّل الأراضي إلى لوحة ساحرة.. تعرّفوا إلى الشاطىء الأحمر! photos 0
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تتحوّل الأراضي الرطبة الساحلية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، مع حلول فصل الخريف، إلى لوحة طبيعية مذهلة تتدرج ألوانها من الأخضر إلى الأحمر القرمزي، في ظاهرة تُعرف باسم "الشاطئ الأحمر".
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وتحدث هذه الظاهرة سنوياً بين أيلول وتشرين الثاني، نتيجة تغير لون نبات "السويداء" مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع ملوحة التربة، ما يمنحه لونه الأحمر المميز.

ولا يقتصر سحر المنطقة على مشهدها الطبيعي، إذ تتمتع بأهمية بيئية كبيرة، باعتبارها محطة رئيسية للطيور المهاجرة، وموطناً لأنواع متنوعة من الكائنات الحية.

كما تسهم هذه النباتات في حماية السواحل من التآكل، والحد من تأثير الأمواج والمد والجزر، فضلاً عن دورها في تحسين التربة المالحة.

وهكذا، يجمع "الشاطئ الأحمر" بين الجمال الطبيعي والأهمية البيئية، ليصبح واحداً من أبرز المشاهد الموسمية التي تستقطب الأنظار في الصين
 
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