بعد 28 عاماً و50 ألف كيلومتر.. مغامر بريطاني يقترب من إنهاء رحلة استثنائية

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يقترب المغامر كارل بوشبي، البالغ 57 عاماً، من إنهاء رحلة حول العالم استمرت 28 عاماً، قطع خلالها نحو 50 ألف كيلومتر عبر أربع قارات، متحدياً الظروف الطبيعية القاسية والعقبات السياسية والإدارية.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، انطلق بوشبي من تشيلي في الأول من تشرين الثاني 1998، واضعاً شرطين لرحلته: عدم استخدام وسائل النقل للتقدّم في مساره، وعدم العودة إلى منزله إلا سيراً على الأقدام.وخلال مغامرته، عبر غابات وصحارى ومناطق متجمدة، واجتاز مضيق بيرينغ بين ألاسكا وروسيا، كما سبح عبر بحر والقناة ، فيما تسببت مشكلات التأشيرات وجائحة في إطالة الرحلة التي كان يتوقع أن تستغرق 12 عاماً.وبات بوشبي على بُعد نحو 50 كيلومتراً من منزل والدته في مدينة هال ، حيث يُتوقع أن ينهي رحلته الاثنين المقبل، بعد غياب استمر قرابة ثلاثة عقود.