بطقوس دينية مميزة.. الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد الازدهار في العراق

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احتفل الصابئة المندائيون في ، السبت، بعيد الازدهار المعروف باسم "دهفا حنينا"، وسط طقوس دينية واجتماعية تقليدية تعكس خصوصية هذه الديانة العريقة.وتجمّع أبناء الطائفة على ضفاف نهر دجلة لإقامة مراسم التعميد في المياه الجارية، مرتدين الملابس البيضاء التقليدية المعروفة باسم "الرستة"، فيما تخللت الاحتفالات تلاوة أدعية ونصوص من كتابهم المقدس "الكنزا ربا".وتشمل تقاليد العيد إعداد وجبات خاصة من واللبن والتمر، وتبادل الزيارات والتهاني، إلى جانب تقديم الطعام صدقةً عن أرواح المتوفين ومساعدة المحتاجين.ويُعدّ عيد الازدهار من المناسبات البارزة لدى الصابئة المندائيين، ويرمز إلى تجدد الحياة وازدهار الأرض، فيما يشكّل التعميد في المياه الجارية أحد أبرز شعائرهم الدينية.