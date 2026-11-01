جريمة مروّعة.. قتلوا طفلاً وأخفوا جثمانه ثم شاركوا في البحث عنه

كشفت تحقيقات في شمالي مصر، تفاصيل جريمة قتل طفل يبلغ 4 سنوات، تورط فيها ثلاثة من جيرانه، وهم أب وزوجته وابنهما، بعدما قتلوا الطفل وأخفوا جثمانه داخل خزان مياه في منزلهم.

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وبحسب التحقيقات، وضع المتهمون الجثمان داخل كيس بلاستيكي، ثم أخفوه في الخزان، في وقت شاركوا فيه أسرة الطفل وأهالي القرية في البحث عنه لإبعاد الشبهات عنهم.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً عن اختفاء الطفل جابر، أثناء وجوده أمام منزل أسرته، ما دفع الأهالي إلى المشاركة في عمليات البحث عنه.

وأثارت تحركات الأسرة المشتبه فيها شكوك الشرطة، التي توجهت إلى منزلها لتفتيشه، فعثرت على كيس بلاستيكي داخل خزان مياه، تبيّن أن جثمان الطفل موجود بداخله.

وأظهرت التحقيقات أن الابن استدرج الطفل إلى منزله بقصد الاعتداء عليه، ثم قتله خشية افتضاح أمره، فيما ساعده والداه على إخفاء الجثمان تحت القش داخل خزان المياه.

، قال جد الضحية إن الأسرة أصيبت بصدمة، خصوصاً أن المتهمين شاركوا في البحث عن الطفل رغم تورطهم في الجريمة.





وأضاف أن جدته، ، فارقت الحياة بعدما تدهورت حالتها الصحية إثر علمها بوفاته.

واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأُحيلوا إلى لاستكمال التحقيقات.