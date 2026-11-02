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هذه أفضل وأسوأ المدن الأوروبية للمسافرين بمفردهم

Lebanon 24
02-11-2026 | 08:52
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هذه أفضل وأسوأ المدن الأوروبية للمسافرين بمفردهم
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تصدّرت العاصمة التشيكية براغ قائمة أفضل المدن الأوروبية للسفر الفردي، تلتها كراكوف البولندية ثم إسطنبول التركية، فيما حلّت زيوريخ السويسرية في ذيل الترتيب، وفق مؤشر جديد أصدرته شركة "راديكال ستوريج"، بحسب شبكة "يورونيوز".

ويستند "مؤشر السفر الفردي" إلى تحليل المدن الـ48 الأكثر زيارة في أوروبا وفق 11 معياراً، بينها متوسط الإنفاق اليومي للفرد، ومؤشر الأمان الصادر عن موقع "نومبيو"، وعدد بيوت الشباب التي تُعدّ ركيزة أساسية للسفر الفردي. ومُنح كل معيار درجة من واحد إلى عشرة بحسب موقع المدينة مقارنة بغيرها، قبل احتساب المعدل العام.

الأفضل: براغ وكراكوف وإسطنبول

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المدينة القديمة براغ

وجاءت براغ في المرتبة الأولى، بكلفة يوم متوسط تبلغ 134.33 يورو تشمل الإقامة والطعام والنقل والترفيه، وثامن أعلى مؤشر أمان في القائمة. وحلّت كراكوف ثانية بوصفها ثاني أرخص مدينة في الترتيب، فيما جاءت إسطنبول ثالثة بفضل أسعار أسرّة بيوت الشباب، الأدنى بين كل المدن.

كراكوف - ويكيبيديا

وضمت المراتب العشر الأولى أيضاً لشبونة رابعة، وغدانسك البولندية خامسة، وبرلين سادسة، وبورتو البرتغالية سابعة، وإشبيلية الإسبانية ثامنة، وبرشلونة تاسعة، وريغا عاصمة لاتفيا عاشرة.

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الأسوأ: زيوريخ وريكيافيك والبندقية

في المقابل، صُنّفت زيوريخ أسوأ مدينة أوروبية للسفر الفردي بسبب ارتفاع أسعارها، إذ تبلغ كلفة الإقامة فيها 168.13 يورو يومياً، الأعلى في الدراسة، كما تحتل المرتبة الثانية في كلفة الطعام والثالثة في كلفة النقل. وجاءت ريكيافيك عاصمة أيسلندا في المرتبة قبل الأخيرة، تلتها البندقية الإيطالية، وكلتاهما تأثرتا بارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المسافر بمفرده لعدم تقاسمه كلفة الإقامة.

زيوريخ مدينة التاريخ والطبيعة الساحرة | مجلة لها

وضمت قائمة المدن العشر الأسوأ أيضاً آرهوس الدنماركية، وكولونيا الألمانية، وجنيف السويسرية، وفرانكفورت الألمانية، ونيس ومرسيليا الفرنسيتين، ودبلن الإيرلندية.

ريكيافيك في أبريل: كل ما تحتاج إلى معرفته

وبحسب "راديكال ستوريج"، يبلغ متوسط كلفة اليوم الواحد في المدن العشر الأسوأ 252 يورو، أي بزيادة تقارب 100 يورو على المدن العشر الأفضل، حيث يبلغ المتوسط 153 يورو.

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