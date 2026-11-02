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منوعات

لم تتخلَّ عن حلمها... عروس ترقص مع والدها رغم مرضه (صور)

Lebanon 24
02-11-2026 | 10:21
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لم تتخلَّ عن حلمها... عروس ترقص مع والدها رغم مرضه (صور)
لم تتخلَّ عن حلمها... عروس ترقص مع والدها رغم مرضه (صور) photos 0
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قبل ساعة واحدة من موعد زفافها، ارتدت سينيد جاكسون فستانها الأبيض وتوجهت إلى المستشفى، لا إلى قاعة الاحتفال، لتلتقي والدها الذي حرمه فشل القلب المفاجئ من مرافقتها إلى المذبح. وهناك، وسط أفراد العائلة والطاقم الطبي، رقصت معه رقصة الأب وابنته التي كانت تحلم بها في يومها الكبير.

وكان والد العروس، ليزلي هيلي، قد نُقل إلى مستشفى تامسايد في إنكلترا قبل أيام من زفاف ابنته المقرّر في 10 تشرين الأول، بعدما عانى ضيقاً في التنفس وخفقاناً في القلب. وأظهرت الفحوص أنه يعاني فشلاً في القلب، ما استدعى إدخاله إلى وحدة العناية القلبية الحادة، وفق ما أوردته صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" ونقله موقع "People" في تقرير.

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Father Shares Emotional Dance with Daughter in Hospital After Sudden Heart Failure Left Him Unable to Attend Her Wedding

وكانت سينيد، البالغة 36 عاماً، تستعد للزواج من شريكها ستيفن في مدينة هايد، وكانت تنتظر أن يرافقها والدها إلى المذبح. لكنها انهارت بالبكاء عندما علمت أنه لن يتمكن من حضور الزفاف، وقالت إن أكثر ما كانت تتطلع إليه هو أن يسير والدها إلى جانبها في ذلك اليوم، وأن يراها بفستانها للمرة الأولى.

ورغم رغبتها في تأجيل الزفاف، أصرّ والدها على أن تتابع خططها، مشيراً إلى أن أشقاءها الأربعة سيكونون إلى جانبها. لكن سينيد قررت أن يومها لا يمكن أن يبدأ قبل أن تراه، فنسّقت مع طاقم المستشفى لزيارته برفقة والدتها ومصوّرة حفل الزفاف، وارتدت فستانها الأبيض وتوجهت إليه قبل ساعة من مراسم الزواج.

Father Shares Emotional Dance with Daughter in Hospital After Sudden Heart Failure Left Him Unable to Attend Her Wedding

وبمجرد وصولها، التقت والدها ورقصت معه رقصة عاطفية، فيما تابع أفراد العائلة والممرضون والمرضى المشهد متأثرين. وقالت سينيد إن الممرضين والمرضى كانوا يبكون خلال اللحظة التي جمعتها بوالدها.

أما هيلي، فقال إن ذلك اليوم كان مؤثراً جداً للعائلة، إذ جمع بين فرحته بزواج ابنته وحزنه لعدم قدرته على حضور المراسم، معرباً عن امتنانه للجهود التي بذلها طاقم وحدة العناية القلبية لتنظيم الزيارة وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتفال معاً.

Father Shares Emotional Dance with Daughter in Hospital After Sudden Heart Failure Left Him Unable to Attend Her Wedding

وبعد لقائها والدها، شعرت سينيد براحة أكبر وتمكنت من متابعة يومها. وتولى ابنها ماكسي، البالغ خمس سنوات، مرافقتها إلى المذبح بناءً على طلب جده، الذي تابع مراسم الزفاف عبر اتصال بالفيديو من غرفته في المستشفى.

وقالت العروس إن أحد أعمامها أجرى اتصالاً مرئياً بوالدها أثناء سيرها إلى المذبح، ليتمكن من مشاهدة اللحظة كاملة. وتخطط سينيد وزوجها ستيفن لإقامة احتفال والتقاط صور زفاف جديدة مع والدها عندما تتحسن حالته، بحيث يرتدي هو بدلة الزفاف وتعود هي إلى ارتداء فستانها.

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