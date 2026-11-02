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بعد إدانتها في قضية قيادة تحت تأثير الكحول... توقيف نجمة "Dancing with the Stars" مجدداً

Lebanon 24
02-11-2026 | 10:43
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بعد إدانتها في قضية قيادة تحت تأثير الكحول... توقيف نجمة Dancing with the Stars مجدداً
بعد إدانتها في قضية قيادة تحت تأثير الكحول... توقيف نجمة Dancing with the Stars مجدداً photos 0
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أوقفت السلطات الأميركية نجمة برنامج "the bachelor" وملكة الموسم الخاص من برنامج "Dancing with the Stars" ميليسا رايكروفت ستريكلاند، البالغة 43 عاماً، للاشتباه بقيادتها تحت تأثير الكحول، في ولاية تكساس، بعد نحو شهرين من إقرارها بالذنب في قضية مماثلة.

وبحسب تقرير نشره موقع "People"، جرى توقيف رايكروفت في مدينة ساوث ليك يوم الأحد 1 تشرين الثاني، بعدما تورطت سيارة تقودها في حادث اصطدام بسيارة إسعاف تابعة لإدارة الإطفاء في المدينة، قبل أن تغادر المكان.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً عن حادثة اصطدام وفرار عند نحو الساعة 5:50 مساء السبت 31 تشرين الأول، بعدما اصطدمت سيارة الإسعاف، التي كانت متوقفة عند إشارة توقف، بمركبة أخرى غادرت الموقع. وتمكنت الشرطة لاحقاً من تحديد هوية السائقة، وتبين أنها رايكروفت ستريكلاند. ولم تُسجّل أي إصابات في الحادث.

ووجهت إليها اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول للمرة الثانية، والقيادة برخصة غير صالحة، والتسبب بحادث أدى إلى أضرار في مركبة تتجاوز قيمتها 200 دولار. وحددت الكفالة الإجمالية للإفراج عنها بـ9 آلاف دولار، وفق سجلات السجن التي اطلع عليها الموقع.

ويأتي التوقيف الجديد بعد أكثر من عام على توقيفها الأول في 23 أيلول 2025، إثر حادث اصطدام بسيارة "كاديلاك إسكاليد" بشجرة في ساوث ليك. وكانت الشرطة قد ذكرت حينها أن شهوداً لاحظوا قيادة السيارة بطريقة متعرجة قبل الحادث، فيما لم تسجل إصابات أو أضرار بمركبات أخرى.

وفي آب 2026، أقرت رايكروفت بالذنب في قضية القيادة تحت تأثير الكحول السابقة، وصدر بحقها حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 20 شهراً، إلى جانب غرامات ورسوم قضائية بلغت ألفي دولار. كما ألزمها الحكم بأداء 36 ساعة من الخدمة المجتمعية، والخضوع لدورة توعية بشأن القيادة تحت تأثير الكحول وتقييم متعلق بتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى تركيب جهاز في سيارتها يمنع تشغيلها من دون اجتياز اختبار الكحول، والخضوع لفحوص للكشف عن الكحول والمخدرات.

واشتهرت رايكروفت بعد مشاركتها في الموسم الثالث عشر من برنامج "The Bachelor" عام 2009، قبل أن تظهر في برنامج "Dancing with the Stars"، وتفوز بنسخته الخاصة بنجوم المواسم السابقة عام 2012. وهي متزوجة من تاي ستريكلاند منذ عام 2009، ولديهما ثلاثة أطفال.

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