تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

سيرا على الأقدام.. بريطاني يقطع 50 ألف كيلومتر في 28 عاماً

Lebanon 24
02-11-2026 | 16:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سيرا على الأقدام.. بريطاني يقطع 50 ألف كيلومتر في 28 عاماً
سيرا على الأقدام.. بريطاني يقطع 50 ألف كيلومتر في 28 عاماً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصل المغامر البريطاني كارل بوشبي إلى بلاده، الإثنين، بعد رحلة استمرت 28 عاما، قطع خلالها نحو 50 ألف كيلومتر انطلاقا من تشيلي، عابرا أربع قارات دون استخدام أي وسيلة نقل.
Advertisement

وتمسّك بوشبي، الذي انطلق من أميركا الجنوبية عام 1998، بقاعدتين أساسيتين طوال رحلته: تجنب جميع وسائل النقل، وعدم العودة إلى بلاده قبل إكمال التحدي.

واستُقبل المغامر، الإثنين، في وسط مدينة هال شمال إنجلترا، حيث كان في انتظاره حشد يضم نحو ألف شخص. وتوجه بالشكر إلى جميع من دعموه خلال رحلته.

وقال: "لم أقم بذلك وحدي"، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز كان ثمرة "جهد عالمي"، وذلك بعدما أشادت به رئيسة بلدية هال، ماريا كاورد.

وأضاف: "لن تصدقوا عدد الأشخاص الذين ساهموا في ذلك، وساعدونا على تخطي مختلف العراقيل التي واجهتنا. لقد واجهنا حكومات وتحديات تعد من بين الأصعب".

وخلال رحلته، عبر بوشبي الأميركيتين، واجتاز مضيق بيرينغ المتجمد من ألاسكا إلى روسيا، قبل أن يواصل طريقه عبر أجزاء من آسيا الوسطى وأوروبا، مرورا بالغابات والجبال والصحارى.

وحظي المغامر بالتصفيق، الأحد، أثناء عبوره جسر هامبر الشهير بالقرب من مدينة هال، وسط ضباب كثيف، قبل أن يصل أخيرا إلى وسط المدينة ويتابع طريقه إلى منزل والدته.

وحظي المظلي السابق، البالغ 57 عاما، باستقبال رسمي، الإثنين، بعدما قطع آلاف الكيلومترات سيرا على الأقدام، مستخدما عربة ذات إطار معدني لجر أمتعته.

ومن المقرر أن يلتقي بوشبي والدته أنجيلا، ونجله آدم البالغ 36 عاما، وحفيدته البالغة 12 عاما، التي لم يسبق له أن التقاها. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
بعد 28 عاماً و50 ألف كيلومتر.. مغامر بريطاني يقترب من إنهاء رحلة استثنائية
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلق من تشيلي قبل 28 عاماً... وعاد إلى منزله سيراً! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: أهالي بلدة النبطية الفوقا يدخلونها سيرًا على الأقدام على الرغم من التهديدات الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: السيطرة على 310 بلدات و6.5 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

البريطاني

العراقي

إنجلترا

العراق

أوروبا

روسيا

بيرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-02
Lebanon24
10:43 | 2026-11-02
Lebanon24
10:21 | 2026-11-02
Lebanon24
08:52 | 2026-11-02
Lebanon24
08:34 | 2026-11-02
Lebanon24
07:11 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24