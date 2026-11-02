سيرا على الأقدام.. بريطاني يقطع 50 ألف كيلومتر في 28 عاماً

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وصل المغامر كارل بوشبي إلى بلاده، الإثنين، بعد رحلة استمرت 28 عاما، قطع خلالها نحو 50 ألف كيلومتر انطلاقا من تشيلي، عابرا أربع قارات دون استخدام أي وسيلة نقل.وتمسّك بوشبي، الذي انطلق من أميركا الجنوبية عام 1998، بقاعدتين أساسيتين طوال رحلته: تجنب جميع وسائل النقل، وعدم العودة إلى بلاده قبل إكمال التحدي.واستُقبل المغامر، الإثنين، في وسط مدينة هال شمال ، حيث كان في انتظاره حشد يضم نحو ألف شخص. وتوجه بالشكر إلى جميع من دعموه خلال رحلته.وقال: "لم أقم بذلك وحدي"، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز كان ثمرة "جهد عالمي"، وذلك بعدما أشادت به رئيسة بلدية هال، ماريا كاورد.وأضاف: "لن تصدقوا عدد الأشخاص الذين ساهموا في ذلك، وساعدونا على تخطي مختلف العراقيل التي واجهتنا. لقد واجهنا حكومات وتحديات تعد من بين الأصعب".وخلال رحلته، عبر بوشبي الأميركيتين، واجتاز مضيق بيرينغ المتجمد من ألاسكا إلى ، قبل أن يواصل طريقه عبر أجزاء من الوسطى وأوروبا، مرورا بالغابات والجبال والصحارى.وحظي المغامر بالتصفيق، الأحد، أثناء عبوره جسر هامبر الشهير بالقرب من مدينة هال، وسط ضباب كثيف، قبل أن يصل أخيرا إلى وسط المدينة ويتابع طريقه إلى منزل والدته.وحظي المظلي السابق، البالغ 57 عاما، باستقبال رسمي، الإثنين، بعدما قطع آلاف الكيلومترات سيرا على الأقدام، مستخدما عربة ذات إطار معدني لجر أمتعته.ومن المقرر أن يلتقي بوشبي والدته أنجيلا، ونجله آدم البالغ 36 عاما، وحفيدته البالغة 12 عاما، التي لم يسبق له أن التقاها. (سكاي نيوز عربية)