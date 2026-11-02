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نبوءة لبابا فانغا تحذر مواليد هذا البرج في 2027.. هل أنت منهم؟

Lebanon 24
02-11-2026 | 14:00
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نبوءة لبابا فانغا تحذر مواليد هذا البرج في 2027.. هل أنت منهم؟
نبوءة لبابا فانغا تحذر مواليد هذا البرج في 2027.. هل أنت منهم؟ photos 0
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يستعد مواليد برج الجدي لاحتفالات أعياد ميلادهم في الفترة بين 22 كانون الأول و19 كانون الثاني، غير أن هذه المناسبة تأتي هذا العام مصحوبة بتوقعات مثيرة للجدل نسبت إلى العرافة الشهيرة بابا فانغا.
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وتوقعت العرافة البلغارية العمياء التي توفيت عام 1996 بعمر 84 عاما، أن يشهد عام 2027 تراكم أعباء غير متوقعة تضع قدرة مواليد برج الجدي على التكيف والصبر تحت ضغط شديد.

ووفقا للتنبؤ المنسوب إليها، سيواجه مواليد برج الجدي انتكاسات وخيبات أمل في مجالات كانوا يتوقعون فيها الاستقرار.

ويركز التنبؤ على مجال العمل، حيث قد تتحول العلاقات فجأة إلى مواجهات مع أشخاص كانوا موضع ثقة، ما قد يثير خلافات وقطيعة وشعورا بالخيانة في بيئة العمل.

ويحذر التنبؤ من عقبات تدفع مواليد الجدي إلى إعادة النظر في نهجهم المعتاد وتعديل خططهم والتكيف مع ظروف غير متوقعة، مع تراكم مهام تجعلهم يشعرون بأنهم يحملون أكثر مما يحتمل شخص واحد.

وفي ما يتعلق بالمال، ينصح التنبؤ مواليد البرج بمراقبة إنفاقهم بدقة في 2027، في ظل تكاليف خفية وفواتير مفاجئة قد تهدد استقرارهم المالي، داعيا إلى متابعة الإيرادات والمصروفات وترشيد الإنفاق وتعزيز المدخرات.

ويمتد أثر الضغوط إلى الحياة الأسرية، حيث قد يؤدي القلق المرتبط بالمشكلات الشخصية والعمل إلى توتر مع المقربين، ما يتطلب مزيدا من الصبر والهدوء والتفهم لتفادي الخلافات. (روسيا اليوم) 

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