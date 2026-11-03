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منوعات

طاووس يقتحم حمام عائلة أسترالية.. وهذا ما حصل

Lebanon 24
03-11-2026 | 07:27
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طاووس يقتحم حمام عائلة أسترالية.. وهذا ما حصل
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شهدت مدينة بريزبان الأسترالية واقعة طريفة حين عاد الزوجان إلى منزلهما في ضاحية ألكسندرا هيلز بعد احتساء قهوة المساء، ليفاجآ بطاووس يقف بهدوء داخل حمام المنزل محدقاً بإعجاب في مرآة الحمام. 
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وظنت الزوجة في البداية أن هناك لصاً اقتحم البيت، قبل أن تكتشف أنه طائر  طاووس يتأمل نفسه بلا اكتراث، حيث رجح الزوج أن الطائر تسلل عبر المرآب أثناء فتحه.
 
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، حاول الزوجان إبعاد الطائر عن المرآة بتقديم الماء والمقرمشات دون جدوى، ما دفعهما لاستدعاء فرق إنقاذ الحياة البرية التي لفت الطائر بمنشفة وأطلقت سراحه في الأدغال المجاورة. 

ورغم الإجلاء، ظل الطائر حراً وبدأ يتردد يومياً على حديقة منزل الجارة، والتي اشتبهت في أن الطائر يعود لفنان وشم محلي كان يبحث عن طاووسه المفقود المسمى "هيكس".

وأكد الفنان لاحقاً هويته بناءً على ريشه المميز، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يهرب فيها بعيداً، مرجحاً خروجه بحثاً عن أنثى.

ولإغراء الطائر الهارب وإمساكه، لجأت الجارة إلى حيلة مبتكرة بعد أن قرأت عبر الإنترنت عن شغف الطواويس بالمرايا؛ فقامت بنقل مرآة كاملة الطول إلى كوخها الخلفي حيث يحب "هيكس" الظهور يومياً.

وأبدى الطائر بالفعل اهتماماً كبيراً بانعكاسه الجديد، وسط آمال بنجاح الخطة وإعادته لمالكه.
 
وعلق عالم البيئة الحضرية من جامعة غريفيث، على الحادثة، موضحاً أن رد فعل الطائر قد لا ينبع بالضرورة من نرجسية أو بحث عن الحب، بل من شعوره بالوحدة؛ إذ تنظر الطيور عادة إلى انعكاساتها كخصوم وتقاتلها، لكن "هيكس" ربما وجد في صورته ونيساً يؤنس وحدته. (إرم نيوز) 

الطاووس هيكس
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