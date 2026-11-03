طاووس يقتحم حمام عائلة أسترالية.. وهذا ما حصل

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وظنت الزوجة في البداية أن هناك لصاً اقتحم البيت، قبل أن تكتشف أنه طائر طاووس يتأمل نفسه بلا اكتراث، حيث رجح الزوج أن الطائر تسلل عبر المرآب أثناء فتحه. شهدت مدينة بريزبان واقعة طريفة حين عاد الزوجان إلى منزلهما في ضاحية ألكسندرا هيلز بعد احتساء قهوة المساء، ليفاجآ بطاووس يقف بهدوء داخل حمام المنزل محدقاً بإعجاب في مرآة الحمام.وظنت الزوجة في البداية أن هناك لصاً اقتحم البيت، قبل أن تكتشف أنه طائر طاووس يتأمل نفسه بلا اكتراث، حيث رجح الزوج أن الطائر تسلل عبر المرآب أثناء فتحه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة " " ، حاول الزوجان إبعاد الطائر عن المرآة بتقديم الماء والمقرمشات دون جدوى، ما دفعهما لاستدعاء فرق إنقاذ الحياة البرية التي لفت الطائر بمنشفة وأطلقت سراحه في الأدغال المجاورة.



ورغم الإجلاء، ظل الطائر حراً وبدأ يتردد يومياً على حديقة منزل الجارة، والتي اشتبهت في أن الطائر يعود لفنان وشم محلي كان يبحث عن طاووسه المفقود المسمى "هيكس".



وأكد الفنان لاحقاً هويته بناءً على ريشه المميز، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يهرب فيها بعيداً، مرجحاً خروجه بحثاً عن أنثى.



ولإغراء الطائر الهارب وإمساكه، لجأت الجارة إلى حيلة مبتكرة بعد أن قرأت عبر الإنترنت عن شغف الطواويس بالمرايا؛ فقامت بنقل مرآة كاملة الطول إلى كوخها الخلفي حيث يحب "هيكس" الظهور يومياً.



وأبدى الطائر بالفعل اهتماماً كبيراً بانعكاسه الجديد، بنجاح الخطة وإعادته لمالكه.