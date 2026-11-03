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متفرقات

فضيحة أدوية السرطان تهزّ تركيا.. شبكة إجرامية في قبضة الأمن

Lebanon 24
03-11-2026 | 14:00
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فضيحة أدوية السرطان تهزّ تركيا.. شبكة إجرامية في قبضة الأمن
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كشفت السلطات التركية عن شبكة يُشتبه بتورطها في إعادة بيع أدوية لعلاج السرطان منتهية الصلاحية، بعد تغيير عبواتها وتواريخ صلاحيتها، في قضية أثارت مخاوف بشأن سلامة المرضى.
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وأعلن وزير العدل التركي أكين غورليك توقيف 22 شخصاً خلال عملية أمنية متزامنة شملت 11 ولاية، انطلاقاً من إسطنبول، فيما تتواصل الجهود للقبض على مشتبه بهما آخرين.

وبحسب التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة في منطقة باكيركوي بإسطنبول، يُشتبه بأن الشبكة كانت تجمع أدوية السرطان المنتهية الصلاحية، وتعيد تغليفها وتغيير بياناتها قبل طرحها للبيع داخل تركيا وخارجها.

وحددت التحقيقات 24 مشتبهاً به، بينهم ثلاثة موظفين حكوميين، إلى جانب أربع شركات وخمسة أماكن عمل يُشتبه بارتباطها بالقضية.

وكشفت الفحوص المالية أن حجم المعاملات المرتبطة بالمشتبه بهم والشركات المعنية بلغ نحو 650 مليون ليرة تركية، مع تسجيل حركة أموال لا تتناسب مع الأنشطة التجارية المعلنة.

كما صادرت السلطات ممتلكات منقولة وعقارات وجمّدت حسابات مصرفية يُشتبه بارتباطها بالعائدات غير المشروعة.

وأكد وزير العدل التركي مواصلة التحقيقات وملاحقة المتورطين، مشدداً على عدم التساهل مع أي أنشطة تعرّض حياة المرضى للخطر بهدف تحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
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