بمناسبة العيد.. شركة تفاجئ موظفيها بهدايا استثنائية!

قدّمت شركة في العاصمة لموظفيها هواتف "آيفون 16" هدايا بمناسبة عيد "ديوالي"، في خطوة لفتت الأنظار وأثارت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل.

وأظهر فيديو نشرته الشركة على "إنستغرام" هواتف بألوان متعددة وُضعت على مكاتب الموظفين، وقد زُيّن كل منها بشريط احتفالي، فيما وثّق فرحة عدد من الموظفات عند تسلّمها.

وأرفقت الشركة المقطع، الذي استمر نحو 15 ثانية، بتعليق ساخر: "لا منافسة.. ماذا حصلتم أنتم؟".

وحصد الفيديو انتشاراً واسعاً، خصوصاً أن هدايا الشركات في هذه المناسبة تقتصر غالباً على الحلويات والسلال والهدايا المنزلية.

ورغم تشكيك بعض المستخدمين في صحة المقطع واعتقادهم بأنه مولّد بالذكاء الاصطناعي، ردّت الشركة نافية ذلك، ودعتهم إلى مشاهدته مجدداً.

وأبدى متابعون إعجابهم بالمبادرة، فيما تمنى آخرون العمل لدى الشركة، وقارنوا بين هداياها وما يتلقونه من مؤسساتهم.