"آيفون 16" بدل الحلويات... هدية شركة هندية تشعل مواقع التواصل (صورة)

في مفاجأة غير تقليدية بمناسبة عيد ديوالي، قدّمت شركة في العاصمة نيودلهي هواتف "آيفون 16" لموظفيها كهدايا احتفالية، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً على ، ودفعت مستخدمين إلى السؤال مازحين عن وجود شواغر وظيفية لديها.

وبحسب موقع "News18"، تقع الشركة في منطقة روهيني بنيودلهي، وقد نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو قصيراً يوثّق المفاجأة. وأظهر الفيديو هواتف "آيفون 16" موضوعة على مكاتب الموظفين أمام أجهزة الكمبيوتر، وقد زُيّنت بشرائط بألوان مختلفة، بينها الأبيض والأخضر والأزرق والأسود.

وفي نهاية المقطع، ظهرت مجموعة من الموظفات وهنّ يعبرن عن سعادتهن بالهدايا الجديدة. وأرفقت الشركة الفيديو بعبارة: "لا منافسة... ماذا حصلتم أنتم؟"، في إشارة إلى الهدايا التي تلقاها الموظفون في شركات أخرى بمناسبة العيد.

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وسرعان ما انتشر الفيديو، وتدفقت التعليقات التي أشادت بمبادرة الشركة، فيما سأل أحد المستخدمين مازحاً: "هل لديكم وظائف شاغرة؟"، وعبّر آخرون عن رغبتهم في الانضمام إلى فريق العمل، معتبرين أن الحصول على هاتف جديد كهذا يتجاوز بكثير الهدايا المعتادة في أماكن العمل خلال الأعياد.

ولم تخلُ التعليقات من التشكيك في صحة المقطع، إذ اعتقد بعض المستخدمين أنه مولّد بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة ردّت على هذه التساؤلات، مؤكدة أن الفيديو حقيقي وليس من إنتاج .

كما قارن مستخدمون بين هذه الهدايا وما يحصلون عليه في شركاتهم، مشيرين بسخرية إلى أن بعض الموظفين لم يتلقوا حتى علبة حلويات تقليدية، في حين ذهبت تعليقات أخرى إلى المزاح بأن الموظفات حصلن على هواتف "آيفون"، بينما نال الموظفون الرجال عملات ذهبية.

وتأتي في وقت تكتفي فيه شركات كثيرة خلال عيد ديوالي بتوزيع الحلويات أو سلال الهدايا والمواد الاستهلاكية على موظفيها، ما جعل اختيار الهواتف الذكية هديةً للموظفين محط اهتمام واسع.