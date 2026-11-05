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من صاحب شركة إلى إعداد القهوة... حكاية مليونير رفض التقاعد

Lebanon 24
05-11-2026 | 02:39
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من صاحب شركة إلى إعداد القهوة... حكاية مليونير رفض التقاعد
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بعدما باع شركته مقابل نحو 25 كرور روبية هندية، لم يختر رجل الأعمال أوتيس ديسوزا، البالغ 64 عاماً، الاكتفاء بالتقاعد والاستمتاع بثروته، بل قرر العودة إلى أجواء العمل من بوابة غير متوقعة: متدرّب من دون راتب في شركة ناشئة يديرها شاب يبلغ 26 عاماً.

وبحسب تقرير موقع "Moneycontrol"، فإن ديسوزا يقضي وقته حالياً في شركة "Hobby Tribe" الناشئة في مومباي، حيث يقدم المشورة لمؤسسها جوشوا سالينز، ويساعد الموظفين في شؤونهم المهنية والشخصية، بل يتولى أحياناً إعداد القهوة لزملائه.

وكان ديسوزا قد أسس عام 1999، من منزل والديه، شركة "Fountainhead Experience Private Limited" المتخصصة في التسويق التجريبي وإدارة الفعاليات، قبل أن يبيعها إلى شركة "Dentsu" عام 2015، في صفقة حقق منها نحو 25 كرور روبية.

لكن الابتعاد عن العمل لم يكن سهلاً بالنسبة إليه، إذ افتقد التواصل اليومي مع الناس والشعور بأنه يؤدي دوراً ذا معنى. وجاءت عودته إلى أجواء الشركات بعد تعارف جمعه بسالينز عبر شخص مشترك، قبل أن يدعوه الأخير إلى زيارة مكتب شركته في منطقة خار بمومباي.

وتحوّلت الزيارة تدريجياً إلى علاقة عمل غير تقليدية، من دون عقد توظيف أو راتب أو دوام محدد. ويحضر ديسوزا إلى المكتب متى يشاء، ويشارك في النقاشات، ويساعد الفريق بخبرته، فيما يصف نفسه مازحاً بأنه متدرّب لدى المؤسس الشاب.

خبرة رجل أعمال في شركة يقودها جيل الشباب

في الشركة، أصبح ديسوزا بمثابة مستشار داخلي غير رسمي، مستفيداً من خبرته السابقة في إدارة المؤسسات التي ضمت مئات الموظفين. وقد ساعد سالينز في التعامل مع تحديات توسيع الفريق، بعدما ارتفع عدد العاملين من أربعة إلى نحو عشرة، مشدداً على أهمية توزيع المسؤوليات ووضع أنظمة تسمح باستمرار العمل حتى في غياب المؤسس.

ويقول ديسوزا إنه لا يفضّل إعطاء الآخرين تعليمات مباشرة، بل يشاركهم تجاربه والأخطاء التي ارتكبها خلال مسيرته، ويترك لهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

وفي أحد الأيام، حضر إلى المكتب مرتدياً قميصاً وسروالاً قصيراً، وتولى إعداد القهوة لجميع الموظفين، في مشهد يعكس طبيعة دوره المختلفة عن الأدوار التقليدية للمستشارين والمديرين.

فيديو يثير اهتمام المتقاعدين

وبعدما نشر سالينز مقطع فيديو لديسوزا في المكتب عبر "إنستغرام"، انتشرت قصته على نطاق واسع، وتلقى المؤسس الشاب رسائل من متقاعدين وأصحاب خبرات مهنية عبر "لينكدإن" والبريد الإلكتروني و"إنستغرام"، بعضهم يبحث عن فرص استشارية، وآخرون يريدون ببساطة العودة إلى بيئة العمل والتواصل مع الآخرين.

ويرى ديسوزا أن التقدم في العمر لا يلغي قدرة الإنسان على المساهمة، حتى لو لم يعد قادراً على أداء كل ما يقوم به الموظفون الأصغر سناً، مؤكداً أن بإمكانه تقديم المساعدة حيثما تدعو الحاجة.

أما سالينز، فيأمل أن تدرك المزيد من الشركات أن المتقاعدين لا يزالون يمتلكون خبرات يمكن الاستفادة منها، وأن التقاعد لا يعني بالضرورة انتهاء الرغبة في العمل أو العطاء.

وبالنسبة إلى ديسوزا، لا يتعلق الأمر بالحصول على وظيفة جديدة أو تحقيق دخل إضافي، بل بالبقاء على تواصل مع الناس، ومشاركة ما تعلمه خلال سنوات طويلة من العمل، والمساهمة في بناء تجربة جديدة إلى جانب جيل الشباب.

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