بالصدفة.. اصطاد سمكة ثمنها مليون دولار! (صور)

خرج ماثيو موريس للصيد مع شقيقه مساء الخميس 29 تشرين الأول، ولم يكن يهمّه إن عاد خالي الوفاض. لكن سمكة باراموندي علقت بصنارته وحملت علامة حمراء جعلته يفوز بجائزة المليون دولار. Advertisement داروين، في رحلة صيد مع شقيقه الأصغر إلى لحظة غيرت حياته، حيث أصبح ثاني شخص فقط في تاريخ مسابقة "Million Dollar Fish" الممتد على مدى 12 عامًا يصطاد سمكة الباراموندي الشهيرة التي تحمل علامة بقيمة مليون دولار." style="width: 100%; height: 100%;" /> داروين، في رحلة صيد مع شقيقه الأصغر إلى لحظة غيرت حياته، حيث أصبح ثاني شخص فقط في تاريخ مسابقة "Million Dollar Fish" الممتد على مدى 12 عامًا يصطاد سمكة الباراموندي الشهيرة التي تحمل علامة بقيمة مليون دولار." style="width: 100%; height: 100%;" />

وكان موريس، البالغ 26 عاماً، يصطاد في كوربوري بيلابونغ بالإقليم الأسترالي عندما لمح العلامة تتدلّى من السمكة التي يبلغ طولها نحو 90 سنتيمتراً. وقال لموقع المسابقة إن الدقيقتين اللتين أمضاهما في سحبها كانتا على الأرجح الأكثر توتراً في حياته.

وبات موريس ثاني صياد يفوز بالجائزة الكبرى في تاريخ مسابقة "سمكة المليون دولار"، بعد كيغان عام 2024. وتقوم المسابقة، التي أُطلقت عام 2015 لتنشيط السياحة في الإقليم، على اصطياد أسماك تحمل علامات تشير إلى جوائز متفاوتة.

وكانت والدته أول من اتصل به لإبلاغه بالخبر، قائلاً لها: "أنا مليونير ". ويخطط موريس لاستخدام الجائزة لشراء منزل وتسديد مستحقاته.