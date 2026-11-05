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منوعات

بالصدفة.. اصطاد سمكة ثمنها مليون دولار! (صور)

Lebanon 24
05-11-2026 | 03:31
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خرج الأسترالي ماثيو موريس للصيد مع شقيقه مساء الخميس 29 تشرين الأول، ولم يكن يهمّه إن عاد خالي الوفاض. لكن سمكة باراموندي علقت بصنارته وحملت علامة حمراء جعلته يفوز بجائزة المليون دولار.

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تحولت ليلة عادية قضاها ماثيو موريس، وهو من سكان <a class='entities-links' href='/entity/47271/داروين/ar/1?utm_term=PublicFigures-داروين&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-داروين&id=526887&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=داروين، في رحلة صيد مع شقيقه الأصغر إلى لحظة غيرت حياته، حيث أصبح ثاني شخص فقط في تاريخ مسابقة "Million Dollar Fish" الممتد على مدى 12 عامًا يصطاد سمكة الباراموندي الشهيرة التي تحمل علامة بقيمة مليون دولار." style="width: 100%; height: 100%;" />

وكان موريس، البالغ 26 عاماً، يصطاد في كوربوري بيلابونغ بالإقليم الشمالي الأسترالي عندما لمح العلامة تتدلّى من السمكة التي يبلغ طولها نحو 90 سنتيمتراً. وقال لموقع المسابقة إن الدقيقتين اللتين أمضاهما في سحبها كانتا على الأرجح الأكثر توتراً في حياته.

تحولت ليلة عادية قضاها ماثيو موريس، وهو من سكان داروين، في رحلة صيد مع شقيقه الأصغر إلى لحظة غيرت حياته، حيث أصبح ثاني شخص فقط في تاريخ مسابقة "Million Dollar Fish" الممتد على مدى 12 عامًا يصطاد سمكة الباراموندي الشهيرة التي تحمل علامة بقيمة مليون دولار.

وبات موريس ثاني صياد يفوز بالجائزة الكبرى في تاريخ مسابقة "سمكة المليون دولار"، بعد كيغان باين عام 2024. وتقوم المسابقة، التي أُطلقت عام 2015 لتنشيط السياحة في الإقليم، على اصطياد أسماك تحمل علامات تشير إلى جوائز متفاوتة.

وكانت والدته أول من اتصل به لإبلاغه بالخبر، قائلاً لها: "أنا مليونير يا أمي". ويخطط موريس لاستخدام الجائزة لشراء منزل وتسديد مستحقاته.

 
 
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