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متفرقات

رجل بطول مترين يواجه صعوبة في استخدام دورة مياه الطائرة (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2026 | 12:12
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رجل بطول مترين يواجه صعوبة في استخدام دورة مياه الطائرة (فيديو)
رجل بطول مترين يواجه صعوبة في استخدام دورة مياه الطائرة (فيديو) photos 0
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أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، بعدما وثّق معاناة رجل طويل القامة في استخدام دورة المياه على متن طائرة تابعة لشركة "إير إنديا"، بسبب ضيق المساحة وصغر الباب.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، يبلغ طول الرجل، ريموند، نحو مترين، ما جعله يواجه صعوبة في دخول دورة المياه، حيث أظهره الفيديو وهو يحاول تخطي الباب الضيق عبر الانحناء وتغيير وضعية جسده، قبل أن يجد نفسه محصوراً في مساحة ضيقة تحدّ من حركته.

ونشر ريموند وزوجته راميسا، وهما من صناع محتوى السفر والحياة اليومية، المقطع عبر حسابهما على "إنستغرام"، وأرفقاه بتعليق ساخر وصفا فيه استخدام دورة المياه خلال الرحلة بأنه أشبه بتمرين رياضي يشمل الجسم بالكامل.

وأشعل الفيديو نقاشاً بين المتابعين، إذ اعتبر بعضهم أن ضيق دورة المياه لا تتحمل مسؤوليته شركة الطيران وحدها، لافتين إلى أن الطائرة من تصنيع شركة "بوينغ"، وأن الشركة المشغّلة لا تتحكم بالكامل في تصميمها.

في المقابل، ركّزت تعليقات أخرى على طول ريموند وبنيته الجسدية، متسائلة عما إذا كانت المشكلة مرتبطة بضيق المساحة داخل الطائرة أم بقامته الاستثنائية.

وأعاد المقطع، وسط موجة من التعليقات الساخرة، تسليط الضوء على مدى ملاءمة المساحات داخل الطائرات لمختلف الركاب، ولا سيما أصحاب القامة الطويلة.
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