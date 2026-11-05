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متفرقات

رقص واحتفل ثم رحل.. وفاة مسن خلال عيد ميلاده الـ97!

Lebanon 24
05-11-2026 | 14:52
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رقص واحتفل ثم رحل.. وفاة مسن خلال عيد ميلاده الـ97!
رقص واحتفل ثم رحل.. وفاة مسن خلال عيد ميلاده الـ97! photos 0
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توفي رجل أميركي يُدعى "فيتو"، عن عمر ناهز 97 عاماً، خلال احتفاله بعيد ميلاده، في حادثة غير متوقعة بعدما أمضى لحظاته الأخيرة راقصاً على أنغام أغنية "Stayin' Alive" لفرقة "بي جيز"، ما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل.

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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن صديقة فيتو المقربة أقامت له احتفالاً في لوس أنجلوس بمناسبة عيد ميلاده، تزامناً مع أجواء عيد "الهالوين"، بحضور عدد من أصدقائه.

وخلال الحفل، بدا فيتو في حالة من النشاط والمرح، إذ ظهر في تسجيلات مصورة وهو يرقص ويصفق على وقع موسيقى الديسكو، قبل أن يشارك الحاضرين الاحتفال وتقطيع قالب الحلوى.

إلا أن المناسبة اتخذت منحى مأساوياً بعد انتهاء الأغنية، عندما سقط فيتو أرضاً وفارق الحياة أمام أصدقائه.

ونقلت الصحيفة عن جارته وصفها له بأنه كان شخصاً مفعماً بالحيوية، ولم يكن عمره يمنعه من مشاركة أصدقائه أجواء المرح. واعتبرت أنه رحل بالطريقة التي ربما كان يتمناها، وسط الموسيقى والأشخاص المقربين منه.

بدوره، أشار أحد أصدقائه إلى أن فيتو كان يعاني من مشكلات صحية لم يكن المحيطون به على دراية بخطورتها، مؤكداً أنه توفي بهدوء خلال الاحتفال.

وانتشر مقطع يوثق المناسبة وينعى الراحل عبر "تيك توك"، محققاً ملايين المشاهدات، فيما تفاعل المستخدمون مع قصته، ورأى كثيرون أن مشهد رقصه قبل وفاته سيبقى الصورة الأبرز عن أيامه الأخيرة.

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