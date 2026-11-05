اختبأت في شاحنة واختفت لأسابيع.. قطة تقطع 450 كيلومتراً وتعود إلى منزلها

عادت القطة "لونا"، البالغة من العمر 9 سنوات، إلى صاحبتها إيميلي كالدويل في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، بعد رحلة غامضة قطعت خلالها نحو 450 كيلومترًا جنوبًا، إثر اختبائها داخل شاحنة أحد الموظفين من دون علمه.

واختفت "لونا" من منزل صاحبتها في منطقة شولاندز يوم 9 تشرين الأول الماضي، لتبدأ كالدويل رحلة بحث استمرت أسابيع، قبل أن تتلقى في 29 تشرين الأول رسالة من طالبة جامعية تفيد بالعثور عليها داخل كلية قرب وينستيد في يوركشاير.

رحلة مليئة بالمخاطر

ورجحت كالدويل أن تكون القطة قد ضلت طريقها واختبأت في شاحنة زائر قادم من غلاسكو، لتنقلها الرحلة إلى منطقة تبعد مئات الكيلومترات عن منزلها، حيث تجولت في قبل أن يدفعها الجوع إلى الاقتراب من الناس طلبًا للطعام.

وعثر عليها في "كلية التعاون والتنمية الدوليين"، حيث تولى الطلاب إطعامها وتوفير مأوى لها. كما اصطحبوها إلى طبيب بيطري لفحص شريحتها الإلكترونية، قبل أن يعثروا على إعلان صاحبتها عبر منصة "PawBoost" للحيوانات المفقودة، ويتأكدوا من هويتها بمطابقة بيانات الشريحة.

عودة بمهارات جديدة

وقاد والد كالدويل سيارته إلى يوركشاير لاستعادة القطة وإعادتها إلى غلاسكو، وسط فرحة كبيرة بعد أسابيع من القلق.

وعلى الرغم من عودتها أنحف وفقدانها أحد أسنانها، بدت "لونا" بصحة جيدة، وقضت أيامًا في النوم للتعافي من الإرهاق، فيما اكتسبت مهارات جسدية جديدة.

وقالت كالدويل: "بمجرد دخولها المنزل، رفعت ذيلها في الهواء، وعرفت أنها شعرت بالأمان. يبدو أنها تعلمت الكثير في البرية، إذ باتت تقفز فوق الخزانات بلياقة وقوة لم نعهدها من قبل".