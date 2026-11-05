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متفرقات

ترك رسالة اعتذار.. القبض على قاتل هارب بعد أسبوع من المطاردة في أميركا

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:00
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ترك رسالة اعتذار.. القبض على قاتل هارب بعد أسبوع من المطاردة في أميركا
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ألقت السلطات الأميركية القبض على جيكوب مورلي، المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة القتل، قرب مدينة كانساس سيتي في ولاية ميزوري، بعد أكثر من أسبوع على فراره من السجن في واقعة استنفرت الأجهزة الأمنية.

وجاء توقيفه بمساعدة كاميرات الطرق والمروحيات، بعدما علقت الشاحنة المسروقة التي كان يستقلها في الوحل، وعثرت الشرطة بداخلها على بندقيتين.

وكان مورلي قد فر في 25 تشرين الأول من مجمع "نورث ويست كوريكشنال" في تينيسي، عبر تسلق السياج مرتدياً ملابس السجن، قبل أن يقطع مئات الأميال.

وكشف شريف مقاطعة ويليامسون، جيف ديدريك، أن مورلي اختبأ في مزرعة للصيادين قرب مدينة ماريون بولاية إلينوي، على بعد نحو 204 كيلومترات من السجن.

وهناك، أمضى وقتاً في سقيفة شرب فيها البيرة وأعد الطعام، قبل سرقة ملابس وأسلحة وشاحنة، تاركاً رسالة اعتذار بخط يده عن سرقة المركبة.

وأظهرت كاميرات المراقبة أنه سار نحو 3 أميال وسط الغابات والحقول الوعرة، بعيداً عن أعين الشرطة.

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ولا تزال أسباب توجهه لاحقاً إلى كانساس سيتي، التي تبعد أكثر من 563 كيلومتراً عن السجن، مجهولة، فيما لم تظهر التحقيقات أي دليل على تلقيه مساعدة خارجية.

ونُقل مورلي بعد توقيفه إلى سجن مقاطعة لافاييت في ميزوري، حيث يواجه اتهامات إضافية فيدرالية ومحلية في إلينوي وميزوري، على أن يُعاد لاحقاً إلى تينيسي.

ويقبع مورلي خلف القضبان منذ عام 2022، إثر إدانته بقتل زميله كودي بيرشفيلد، الذي عُثر على جثته داخل صندوق مخبأ أسفل منزل القاتل، بعد أسابيع من اختفائه.

 
 
 
 
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