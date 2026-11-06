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منوعات

صرخات وسط النيران... حريق ينهي حياة عائلة كاملة (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2026 | 00:03
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لقي أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفل يبلغ 13 عاماً وشقيقه البالغ 22 عاماً، مصرعهم مع كلب العائلة، إثر حريق اندلع داخل منزلهم في مدينة شيكاغو الأميركية، فجر الخميس 5 تشرين الثاني.

واندلع الحريق قرابة الساعة 4:14 فجراً بالتوقيت المحلي، في منزل يقع بشارع نورث بولينا في حي روجرز بارك، حيث كانت العائلة تقيم منذ عام 2005.

وعثر رجال الإطفاء على أربعة أشخاص فاقدين للوعي داخل المنزل، ونقلوهم إلى مستشفيات قريبة وهم في حالة حرجة، قبل أن يُعلن عن وفاتهم لاحقاً.

والضحايا هم امرأة تبلغ 69 عاماً، وابنتها البالغة 46 عاماً، وحفيداها البالغان 22 و13 عاماً. وكان الطفل الأصغر تلميذاً في الصف الثامن في أكاديمية "كيلمر الدولية".

وأفاد أحد الجيران بأنه استيقظ بعدما شمّ رائحة الدخان، فأيقظ أفراد عائلته وخرجوا من المنزل، حيث شاهدوا النيران تلتهم المبنى، من دون أن يتمكنوا من التدخل. كما تحدث سكان في الحي عن سماع صرخات أثناء محاولة فرق الإطفاء الدخول إلى المنزل وإنقاذ أفراد العائلة.

وأعربت عضوة مجلس مدينة شيكاغو ماريا حداد عن حزنها للحادث، وكتبت في بيان: "خسر مجتمعنا عائلة بأكملها في حريق مأسوي هذا الصباح"، مشيرة إلى أن ماريسا ووالدتها وولديها كانوا جيراناً محبوبين وأفراداً أعزاء على كثيرين في حي روجرز بارك.

كما وصفت أكاديمية "كيلمر الدولية" أفراد العائلة بأنهم "أعضاء محبوبون في مجتمعنا"، مؤكدة أن الأسرة المدرسية بأكملها تعيش حالة من الحزن بسبب هذه الخسارة.

من جهته، أعرب عمدة شيكاغو براندون جونسون عن تعازيه لعائلة الضحايا وسكان المنطقة، مشيراً إلى أن إدارة المدينة ستعمل على توفير الدعم والموارد اللازمة للمتضررين، فيما تواصل إدارة الإطفاء التحقيق لتحديد أسباب الحريق. (بيبول)

 
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