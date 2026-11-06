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كانت تقف على بعد أمتار... انفجار يشوّه وجه فتاة أميركية خلال حفلة

Lebanon 24
06-11-2026 | 04:47
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كانت تقف على بعد أمتار... انفجار يشوّه وجه فتاة أميركية خلال حفلة
كانت تقف على بعد أمتار... انفجار يشوّه وجه فتاة أميركية خلال حفلة photos 0
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أُصيبت فتاة أميركية تبلغ 16 عاماً بجروح خطيرة في وجهها، بعدما انفجر ممتصّ صدمات سيارة أُلقي داخل نار مشتعلة خلال حفلة بمناسبة عيد الهالوين في ولاية أريزونا، ما أدى إلى تطاير شظايا أصابت عدداً من الحاضرين.
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وبحسب موقع "People"، وقعت الحادثة مساء 30 تشرين الأول في منطقة صحراوية قرب طريقَي "نيو ريفر" و"سادل ماونتن"، حيث كانت جايدين بينبري تقف على مسافة نحو 3 أمتار من النار عندما وقع الانفجار، الذي أفقدها الوعي.

وكانت مجموعة كبيرة من الشبان قد تجمعت حول النار، عندما ألقى شخص قطعة داخلها، قبل أن تنفجر بعد نحو ثلاث إلى خمس دقائق، بحسب الشرطة. وأدى الانفجار إلى تطاير شظايا باتجاه الحاضرين وإصابة عدد منهم.

ونقل الموقع عن شقيق الفتاة، إيثان غلاس، قوله إن شقيقته تعرضت لإصابات بالغة شملت كسراً في الفك وكسوراً متعددة في الوجه وفقدان أسنان، إضافة إلى حروق. وقد نُقلت جواً إلى مركز متخصص بالحروق، حيث خضعت لجراحة ترميمية في الوجه، فيما تنتظرها عمليات جراحية إضافية وإجراءات لعلاج الأسنان.

وأشار شقيقها إلى أن بعض الحاضرين حاولوا إسعافها، فيما ساعدتها صديقاتها على الوصول إلى الرعاية الطبية والاتصال بالطوارئ. وأضاف أن إحدى الفتيات حاولت التحقق من نبضها، بعدما يُعتقد أنها بقيت من دون نبض لنحو دقيقة.

والفتاة، التي استعادت وعيها، لا تزال غير قادرة على الكلام، وتتواصل مع عائلتها عبر الكتابة، كما تعاني آلاماً وصعوبة في التنفس، وفق ما نقله شقيقها. وأطلقت عائلتها حملة تبرعات لتغطية تكاليف علاجها والعمليات الجراحية المقبلة وفترة التعافي الطويلة.

وفي موازاة ذلك، تبحث شرطة فينيكس عن الشخص الذي ألقى القطعة داخل النار وغادر المكان قبل وصول عناصر الشرطة. وطلب المحققون من كل من حضر الحفلة أو يمتلك صوراً أو مقاطع فيديو من الواقعة تقديم ما لديه من معلومات، مشيرين إلى أن المشتبه به رجل أبيض يتراوح عمره بين 16 و25 عاماً.
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