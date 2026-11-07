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منوعات

قفزة مظلية تنتهي بمأساة... امرأتان تسقطان من الجو

Lebanon 24
07-11-2026 | 11:11
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قفزة مظلية تنتهي بمأساة... امرأتان تسقطان من الجو
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لقيت امرأتان تمارسان القفز المظلي مصرعهما في حادث مأسوي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما اصطدمتا في الجو خلال محاولة الهبوط، ما أدى إلى تشابك مظلتيهما وسقوطهما أرضاً بإصابات بالغة.

ووقع الحادث ظهر الجمعة 6 تشرين الثاني، في مركز "سكاي دايف إلسينور" للقفز المظلي بمدينة ليك إلسينور، في مقاطعة ريفرسايد، خلال فعالية منظمة شاركت فيها المظليتان، وهما مرخّصتان وتتمتعان بخبرة في هذا النشاط.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "CBS News"، وقع الاصطدام على ارتفاع نحو 46 متراً من الأرض، بينما كانت المظليتان تستعدان للهبوط. وأوضح المركز أن مرحلة السقوط الحر وفتح المظلتين جرت بصورة طبيعية، قبل أن تصطدم المرأتان وتتداخل مظلتاهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة عند ارتطامهما بالأرض.

واستجابت فرق الإطفاء والشرطة للحادث، ونُقلت المصابتان إلى مستشفى محلي وهما في حالة حرجة، لكنهما فارقتا الحياة لاحقاً متأثرتين بإصاباتهما.

ولم يُكشف عن هويتي الضحيتين حتى الآن، بانتظار إبلاغ عائلتيهما، فيما قال مركز القفز المظلي إنه لا توجد مؤشرات إلى حدوث خلل في المعدات، مؤكداً تعاونه مع السلطات في التحقيق.

وكانت المظليتان قد قدمتا من خارج المنطقة للمشاركة في الفعالية، فيما لم تتضح بعد ملابسات الاصطدام أو ما إذا كانت الرياح قد ساهمت في وقوعه.

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